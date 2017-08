Radio Iowa High School Football Poll 8/28/17

Class 4A

1. Dowling Catholic (1-0), LW #1 @ Urbandale

2. Iowa City West (1-0), LW #3 vs Muscatine

3. WDM Valley (1-0), LW #4 vs #7 Waukee

4. Cedar Rapids Prairie (1-0), LW #8 @ CR Jefferson (Thur)

5. Johnston (1-0), LW (X) vs S.E. Polk

6. Lewis Central (1-0), LW #6 vs CB Abe Lincoln

7. Waukee (1-0), LW #7 @ #3 WDM Valley

8. Pleasant Valley (1-0), LW #9 @ Iowa City High

9. Cedar Falls (1-0), LW #10 @ Ames

10.Ankeny Centennial (0-1), LW #2 vs Ankeny

Class 3A

1. Pella (1-0), LW #1 @ Dallas Center-Grimes

2. West Delaware (1-0), LW #2 @ 2A-#7 Mount Vernon

3. Sioux City Heelan (1-0), LW #3 vs Carroll

4. Cedar Rapids Xavier (1-0), LW #5 vs Linn-Mar

5. Sergeant Bluff-Luton (1-0), LW #6 @ Sioux City East

6. Solon (1-0), LW #9 vs 1A-#2 Iowa City Regina

7. Webster City (1-0), LW #8 vs Clear Lake

8. Storm Lake (1-0), LW #10 vs Pocahontas Area

9. Boone (1-0), LW (X) @ Bondurant-Farrar

10.Washington (1-0), LW (X) @ Mid-Prairie

Class 2A

1. Williamsburg (1-0), LW #1 vs South Tama

2. Boyden-Hull/Rock Valley (1-0), LW #2 @ 1A-#1 West Lyon

3. Carroll Kuemper (1-0), LW #3 vs 1A-#2 St. Albert

4. Aplington-Parkersburg (2-0), LW #8 at Iowa Falls-Alden

5. Waukon (1-0), LW #9 @ New Hampton

6. Cascade (1-0), LW (X) vs Central DeWitt

7. Mount Vernon (0-1), LW #6 vs 3A-#2 West Delaware

8. Sheldon (1-0), LW (X) vs South O’Brien

9. Union (LaPorte City) (0-1), LW #4 @ Vinton-Shellsburg

10.South Central Calhoun (0-1), LW #7 @ IKM-Manning

Class 1A

1. West Lyon (1-0), LW #2 vs 2A-#2 Boyden-Hull/Rock Valley

2. Iowa City Regina (0-1), LW #1 @ 3A-#6 Solon

3. Denver (1-0), LW #4 vs Wapsie Valley

4. Western Christian (0-1), LW #3 vs Akron-Westfield

5. Panorama (1-0), LW #6 @ Woodward Academy

6. Bellevue (1-0), LW #7 at Northeast (Goose Lake)

7. Van Meter (1-0), LW #5 vs Woodward-Granger

8. Pella Christian (1-0), LW (X) @ Albia

9. Pleasantville (1-0), LW #10 @ Centerville

10.AHSTW (Avoca) (1-0), LW (X) @ Lawton-Bronson

Class A

1. Gladbrook-Reinbeck (1-0), LW #1 vs Dike-New Hartford

2. Council Bluffs St. Albert (1-0), LW #2 @ 2A-#4 Carroll Kuemper

3. Lynnville-Sully (1-0), LW #3 vs BGM (Brooklyn)

4. West Sioux (1-0), LW #4 @ HMS (Hartley)

5. Lisbon (1-0), LW #5 @ North Cedar

6. Algona Garrigan (1-0), LW #6 at Southeast Valley

7. Hudson (1-0), LW #8 @ Nashua-Plainfield

8. East Buchanan (1-0), LW #9 @ Sumner-Fredricksburg

9. Earlham (0-1), LW #10 @ Madrid

10.Pekin (2-0), LW (X) vs Davis County

8-man

1. Harris-Lake Park (1-0), LW #1 vs River Valley

2. Don Bosco (1-0), LW #2 @ Iowa Valley

3. Audubon (1-0), LW #3 @ CAM (Anita)

4. Fremont-Mills (1-0), LW #4 @ Stanton

5. Newell-Fonda (1-0), LW #5 vs Glidden-Ralston

6. Graettinger-Terril/Ruthven-Ayrshire (1-0), LW #7 vs Northwood-Kensett

7. Turkey Valley (1-0), LW #6 vs West Central (Maynard)

8. East Union (1-0), LW #10 vs East Mills

9. Remsen St. Mary’s (1-0), LW (X) vs Baxter

10.AGWSR (1-0), LW (X) vs Dunkerton