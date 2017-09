Radio Iowa High School Football Poll 9/4/17

Class 4A

1. Dowling Catholic (2-0), LW #1 vs #3 Valley

2. Iowa City West (2-0), LW #2 @ #8 Cedar Falls

3. WDM Valley (2-0), LW #3 @ #1 Dowling

4. Cedar Rapids Prairie (2-0), LW #4 vs Clinton

5. Johnston (2-0), LW #5 vs Urbandale

6. Lewis Central (2-0), LW #6 @ Sioux City North

7. Pleasant Valley (2-0), LW #8 vs Muscatine

8. Cedar Falls (2-0), LW #9 vs #2 Iowa City West

9. Waukee (1-1), LW #7 @ Ankeny

10.Ankeny Centennial (1-1), LW #10 @ DSM Roosevelt

Class 3A

1. Cedar Rapids Xavier (2-0), LW #4 vs Benton

2. Sioux City Heelan (2-0), LW #3 @ #4 Sergeant Bluff-Luton

3. Solon (2-0), LW #6 @ Keokuk

4. Sergeant Bluff-Luton (2-0), LW #5 vs #2 Heelan

5. Dallas Center-Grimes (2-0), LW (X) vs Greene County

6. Webster City (2-0), LW #7 vs Gilbert

7. Pella (1-1), LW #1 vs Bondurant-Farrar

8. Storm Lake (2-0), LW #8 vs Algona

9. Washington (2-0), LW #10 vs Mount Pleasant

10.Boone (2-0), LW #9 @ Iowa Falls-Alden

Class 2A

1. Williamsburg (2-0), LW #1 @ Anamosa

2. Cascade (2-0), LW #5 @ North Fayette Valley

3. Aplington-Parkersburg (3-0), LW #4 vs West Marshall

4. Waukon (2-0), LW #5 vs Dyersville Beckman

5. Mount Vernon (1-1), LW #7 @ Camanche

6. Sheldon (2-0), LW #8 @ MOC-Floyd Valley

7. Boyden-Hull/Rock Valley (1-1) vs Estherville Lincoln Central

8. Union (LaPorte City) (1-1), LW #9 vs Monticello

9. Sioux Center (2-0), LW (X) vs Central Lyon/GLR

10.South Central Calhoun (1-1), LW #10 vs Southeast Valley

Class 1A

1. West Lyon (2-0), LW #1 @ Okoboji (Milford)

2. Panorama (2-0), LW #5 vs Madrid

3. Western Christian (1-1), LW #4 @ Alta-Aurelia

4. Pella Christian (2-0), LW #8 vs DSM Christian

5. Pleasantville (2-0), LW #9 vs Interstate-35

6. Bellevue (2-0), LW #6 vs North Cedar

7. Van Meter (2-0), LW #7 @ Ogden

8. Iowa City Regina (0-2), LW #2 vs Wapello

9. AHSTW (Avoca) (2-0), LW #10 vs Tri-Center

10.West Branch (2-0), LW (X) vs Jesup

Class A

1. Gladbrook-Reinbeck (2-0), LW #1 vs North Tama

2. Council Bluffs St. Albert (2-0), LW #2 vs Nodaway Valley

3. Lynnville-Sully (2-0), LW #3 vs North Mahaska

4. West Sioux (2-0), LW #4 vs Lawton-Bronson

5. Lisbon (2-0), LW #5 vs Starmont

6. Algona Garrigan (2-0), LW #6 vs Sioux Central

7. Hudson (2-0), LW #7 vs Colfax-Mingo

8. Wapsie Valley (2-0), LW (X) vs Alburnett

9. East Buchanan (2-0), LW #8 vs Postville

10.Pekin (3-0), LW #10 vs Montezuma

8-man

1. Harris-Lake Park (2-0), LW #1 vs #6 Remsen St. Mary’s

2. Don Bosco (2-0), LW #2 @ Dunkerton

3. Audubon (2-0), LW #3 @ Coon Rapids-Bayard

4. Newell-Fonda (2-0), LW #5 vs #5 Graettinger-Terril/RA

5. Graettinger-Terril/Ruthven-Ayrshire (2-0), LW #6 @ #4 Newell-Fonda

6. Remsen St. Mary’s (2-0), LW #9 @ #1 Harris-Lake Park

7. Turkey Valley (2-0), LW #7 @ North Iowa

8. East Union (2-0), LW #8 @ Murray

9. AGWSR (2-0), LW #10 vs Riceville

10.Sidney (2-0), LW (X) vs Exira/Elk Horn-Kimballton