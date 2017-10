Radio Iowa High School Football Poll 10/2/17

Class 4A

1. Dowling Catholic (6-0), LW #1 @ C.B. Abe Lincoln

2. Iowa City West (6-0), LW #2 vs C.R. Kennedy

3. WDM Valley (5-1), LW #3 vs Indianola

4. Bettendorf (5-1), LW #4 @ Davenport North (Thurs)

5. Cedar Rapids Prairie (5-1), LW #5 @ Linn-Mar

6. Johnston (5-1), LW #6 vs Sioux City North

7. Cedar Falls (5-1), LW #7 @ Waterloo West

8. Waukee (4-2), LW #8 @ DSM East

9. Pleasant Valley (5-1), LW #9 # #10 North Scott

10.North Scott (5-1), LW (X) vs #9 Pleasant Valley

Class 3A

1. Cedar Rapids Xavier (6-0), LW #1 vs #8 Waverly-Shell Rock

2. Solon (6-0), LW #2 @ Mount Pleasant

3. Sergeant Bluff-Luton (6-0), LW #3 vs Humboldt

4. Dallas Center-Grimes (6-0), LW #5 @ Iowa Falls-Alden

5. Pella (5-1), LW #7 vs Norwalk

6. Harlan (5-1), LW #8 @ Winterset

7. Boone (6-0), LW #9 vs Ballard

8. Waverly-Shell Rock (6-0), LW (X) @ #1 C.R. Xavier

9. West Delaware (5-1), LW (X) vs Dubuque Wahlert

10.Webster City (5-1), LW #6 @ Perry

Class 2A

1. Williamsburg (6-0), LW #1 vs West Liberty

2. Cascade (6-0), LW #2 vs Dyersville Beckman

3. Mount Vernon (5-1), LW #3 vs Mediapolis

4. Union (LaPorte City), (5-1), LW #4 vs #5 Waukon

5. Waukon (5-1), LW #5 @ #4 Union

6. Boyden-Hull/Rock Valley (5-1), LW #6 vs MOC/Floyd Valley

7. Clear Lake (5-1), LW #7 vs Clarion-Goldfield-Dows/CAL

8. Sioux Center (6-0), LW #8 vs Sheldon

9. South Central Calhoun (5-1), LW #9 @ Underwood

10.PCM (Monroe) (5-1), LW #10 vs Eddyville-Blakesburg-Fremont

Class 1A

1. West Lyon (6-0), LW #1 vs #3 Western Christian

2. Pella Christian (6-0), LW #2 @ #5 Pleasantville

3. Western Christian (5-1), LW #3 @ #1 West Lyon

4. Van Meter (6-0), LW #4 @ West Central Valley

5. Pleasantville (6-0), LW #5 vs #2 Pella Christian

6. Iowa City Regina (4-2), LW #6 vs Van Buren

7. AHSTW (Avoca) (6-0), LW #7 @ OA-BCIG

8. West Branch (6-0), LW #8 @ North Cedar

9. Bellevue (5-1), LW #9 @ Clayton Ridge

10.Denver (5-1), LW (X) vs MFL MarMac

Class A

1. Gladbrook-Reiunbeck (6-0), LW #1 vs #6 Hudson

2. Council Bluffs St. Albert (6-0), LW #2 vs #10 Southwest Valley

3. Lynnville-Sully (6-0), LW #3 @ New London

4. West Sioux (6-0), LW #4 vs Maple Valley-Anthon-Oto

5. Algona Garrigan (6-0), LW #5 vs Ridge View

6. Hudson (6-0), LW #6 @ #1 Gladbrook-Reinbeck

7. Wapsie Valley (6-0), LW #7 vs Starmont

8. Saint Ansgar (6-0), LW #9 vs Mason City Newman

9. East Buchanan (5-1), LW #10 vs Alburnett

10.Southwest Valley (6-0), LW (X) @ #2 St. Albert

8-man

1. Don Bosco (6-0), LW #1 vs West Central (Maynard)

2. Audubon (6-0), LW #2 @ Glidden-Ralston

3. Remsen St. Mary’s (6-0), LW #3 @ Kingsley-Pierson

4. Sidney (6-0), LW #4 @ Woodbine

5. Harris-Lake Park (4-1), LW #5 @ #8 Newell-Fonda

6. Tripoli (6-0), LW #7 vs North Iowa

7. AR-WE-VA (Westside) (6-1), LW #8 @ Boyer Valley

8. Newell-Fonda (5-1), LW #9 vs #5 Harris-Lake Park

9. Colo-Nesco (5-1), LW (X) @ HLV (Victor)

10.Janesville (5-1), LW (X) vs Riceville