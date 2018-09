Radio Iowa High School Football Poll 9/3/2018

Class 4A

1. WDM Valley (2-0) LW #5 vs #8 Cedar Rapids Kennedy

2. Bettendorf (2-0) LW #2 @ Dubuque Hempstead

3. Cedar Falls (2-0) LW #4 @ Ankeny

4. Dowling Catholic (1-1) LW #1 @ #5 Johnston

5. Johnston (2-0) LW #3 vs #4 Dowling

6. Cedar Rapids Prairie (2-0) LW #6 vs #10 Waukee

7. Ankeny Centennial (2-0) LW #7 @ Waterloo West

8. Cedar Rapids Kennedy (2-0) LW #9 @ #1 Valley

9. Iowa City West (1-1) LW #8 vs S.E. Polk

10.Waukee (1-1) LW (X) @ #6 Cedar Rapids Prairie

Class 3A

1. Lewis Central (2-0) LW #1 @ C.B Abe Lincoln

2. Cedar Rapids Xavier (2-0) LW #2 vs Assumption

3. West Delaware (2-0) LW #3 @ Mount Vernon

4. Pella (2-0) LW #4 @ Norwalk

5. Solon (2-0) LW #5 vs Marion

6. Sioux City Heelan (2-0) LW #6 vs Western Christian

7. North Scott (1-1) LW #8 @ Pleasant Valley

8. Western Dubuque (2-0) LW #10 vs Decorah

9. Waverly-Shell Rock (2-0) LW (X) @ Crestwood

10.Sergeant Bluff-Luton (1-1) LW (X) vs Sioux City East

Class 2A

1. Boyden-Hull/Rock Valley (2-0) LW #1 vs 1A #7 West Lyon

2. Union (LaPorte City) (2-0) LW #2 vs Charles City

3. PCM (Monroe) (2-0) LW #3 vs Roland-Story

4. Spirit Lake (2-0) LW #5 @ Central Lyon

5. Benton (2-0) LW (X) vs Center Point-Urbana

6. Waukon (1-1) LW #10 @ New Hampton

7. Clear Lake (1-1) LW #4 vs Garner-Hayfield-Ventura

8. Greene County (2-0) LW (X) @ Saydel

9. Centerville (2-0) LW (X) @ Knoxville

10.West Marshall (1-1) LW #9 @ Denver

Class 1A

1. Iowa City Regina (1-1) LW #4 vs #8 Pella Christian

2. Van Meter (2-0) LW #8 @ Madrid

3. West Branch (2-0) LW #5 vs Williamsburg

4. Dike-New Hartford (2-0) LW #6 @ North Butler

5. South Central Calhoun (2-0) LW #9 @ A #3 IKM-Manning

6. Wilton (2-0) LW #7 @ Mid-Prairie

7. West Lyon (2-0) LW (X) @ 2A #1 Boyden-Hull/Rock Valley

8. Pella Christian (1-1) LW #1 @ #1 Iowa City Regina

9. Cascade (1-1) LW #3 @ Maquoketa Valley

10.North Linn (2-0) LW (X) vs Alburnett

Class A

1. Hudson (2-0) LW #1 vs GMG Garwin

2. Algona Garrigan (2-0) LW #2 @ Lake Mills

3. IKM-Manning (2-0) LW #4 vs 1A #6 South Central Calhoun

4. Council Bluffs St. Albert (1-1) LW #7 @ Logan-Magnolia

5. Pekin (2-0) LW (X) @ Mediapolis

6. West Hancock (1-1) LW #6 @ Osage

7. Wapsie Valley (2-0) LW #10 vs North Tama

8. Westwood (Sloan) (2-0) LW #8 vs #9 AHSTW

9. AHSTW (Avoca) (2-0) LW #9 @ #8 Westwood

10.Saint Ansgar (1-1) LW #3 @ Starmont

Eight-man

1. Don Bosco (2-0) LW #1 @ Rockford

2. Newell-Fonda (2-0) LW #2 @ Clay Central-Everly

3. Midland (Wyoming) (3-0) LW #3 vs #4 Turkey Valley

4. Turkey Valley (2-0) LW #4 @ #3 Midland

5. Iowa Valley (3-0) LW #6 @ Tri-County

6. New London (2-0) LW #7 vs WACO

7. Exira-EHK (2-0) LW #8 vs Audubon

8. AR-WE-VA (2-0) LW (X) vs West Bend-Mallard

9. Coon Rapids-Bayard (1-1) LW #9 @ Woodbine

10.CAM (Anita) (2-0) LW (X) @ Glidden-Ralston