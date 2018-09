Radio Iowa High School Football Poll 9/10/18

Class 4A

1. WDM Valley (3-0) LW #1 @ #8 Waukee

2. Bettendorf (3-0) LW #2 @ #3 Cedar Falls

3. Cedar Falls (3-0) LW #3 vs #2 Bettendorf

4. Dowling Catholic (2-1) LW #4 vs #5 Centennial

5. Ankeny Centennial (3-0) LW #7 @ #4 Dowling

6. Iowa City West (2-1), LW #9 @ Dubuque Senior

7. Johnston (2-1) LW #5 @ Muscatine

8. Waukee (2-1) LW #10 vs #1 Valley

9. Cedar Rapids Prairie (2-1) LW #6 @ C.R. Kennedy

10.Indianola LW (X) @ DSM Lincoln

Class 3A

1. Lewis Central (3-0) LW #1 @ C.B. Jefferson

2. Cedar Rapids Xavier (3-0) LW #2 @ #8 West Delaware

3. Pella (3-0) LW #4 vs Carlisle

4. Solon (3-0) LW #5 @Davenport Assumption (Thur)

5. Sioux City Heelan (3-0) LW #6 @ Sioux City West

6. North Scott (2-1) LW #7 vs #7 Western Dubuque

7. Western Dubuque (3-0) LW #8 @ #6 North Scott

8. West Delaware (2-1) LW #3 vs #2 Xavier

9. Waverly-Shell Rock (3-0) LW #9 vs New Hampton

10.Sergeant Bluff-Luton (2-1) LW #10 vs 2A #1 Boyden-Hull/Rock Valley

Class 2A

1. Boyden-Hull/Rock Valley (3-0) LW #1 @ 3A #10 Sergeant Bluff-Luton

2. PCM (Monroe) (3-0) LW #3 @ 1A #6 Pella Christian

3. Spirit Lake (3-0) LW #4 vs Sioux Center

4. Benton (3-0) LW #5 @ 1A #5 Wilton

5. Waukon (2-1) LW #6 @ 1A #9 Cascade

6. Union (LaPorte City) (2-1) LW #2 @ 1A #3 Dike-New Hartford

7. Clear Lake (2-1) LW #7 @ Mason City

8. Greene County (3-0) LW #8 @ Gilbert

9. Algona (3-0) LW (X) vs Webster City

10.West Marshall (2-1) LW #10 vs Aplington-Parkersburg

Class 1A

1. Van Meter (3-0) LW #2 vs Woodward-Granger

2. West Branch (3-0) LW #3 vs Tipton

3. Dike-New Hartford (3-0) LW #4 vs 2A #6 Union

4. South Central Calhoun (3-0) LW #5 vs Southeast Valley

5. Wilton (3-0) LW #6 vs 2A #4 Benton

6. Pella Christian (2-1) LW #8 vs 2A #2 PCM

7. Iowa City Regina (1-2) LW #1 @ Williamsburg

8. West Lyon (2-1) LW #7 @ MOC-Floyd Valley

9. Cascade (2-1) LW #9 vs 2A #6 Waukon

10.North Linn (3-0) LW #10 @ Edgewood-Colesburg

Class A

1. Hudson (3-0) LW #1 @ #6 North Tama

2. Algona Garrigan (3-0) LW #2 vs St. Edmond

3. AHTSW (Avoca) (3-0) LW #9 @ Martensdale-St. Marys

4. West Hancock (2-1) LW #6 @ Forest City

5. St. Ansgar (2-1), LW #10 @ Postville

6. North Tama (3-0) LW (X) vs #1 Hudson

7. IKM-Manning (2-1) LW #3 @ East Sac County

8. Pekin (2-1) LW #5 vs Davis County

9. Highland (Riverside) (3-0) LW (X) @ Lisbon

10.Council Bluffs St. Albert (1-2) LW #4 @ Underwood

Eight-man

1. Don Bosco (3-0) LW #1 vs Janesville

2. Newell-Fonda (3-0) LW #2 vs Kingsley-Pierson

3. Turkey Valley (3-0) LW #4 vs Springville

4. Iowa Valley (4-0) LW #5 vs Winfield-Mt. Union

5. New London (3-0) LW #6 @ Lone Tree

6. Exira-EHK (3-0) LW #7 vs #9 Glidden-Ralston

7. Midland (Wyoming) (3-1) LW #3 @ Easton Valley

8. AR-WE-VA (3-0) LW #8 @ Harris-Lake Park

9. Glidden-Ralston (3-0) LW (X) @ #6 Exira-EHK

10.S.E. Warren (4-0) LW (X) @ Seymour