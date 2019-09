Radio Iowa High School Football Poll 9/2/19

Class 4A

1. Dowling Catholic (1-0), LW #1 @ #5 WDM Valley

2. Ankeny Centennial (1-0), LW #4 @ Urbandale

3. Waukee (0-1), LW #2 vs S.E. Polk

4. Cedar Rapids Kennedy (1-0), LW #5 @ Linn-Mar

5. WDM Valley (1-0), LW #6 vs #1 Dowling Catholic

6. Bettendorf (1-0), LW #7 @ #9 Iowa City West

7. Cedar Falls (1-0) LW #8 @ Iowa City High

8. Ankeny (0-1), LW #9 vs Johnston

9. Iowa City West (0-1), LW #3 vs #6 Bettendorf

10.Fort Dodge (1-0), LW (X) @ Ames

Class 3A

1. Western Dubuque (1-0), LW #1 vs 2A #4 Williamsburg

2. Solon (1-0), LW #2 vs West Liberty

3. Cedar Rapids Xavier (1-0), LW #3 @ Decorah

4. North Scott (1-0), LW #4 @ Davenport Central

5. Pella (1-0), LW #5 @ #10 Mount Pleasant

6. Lewis Central (1-0), LW (X) vs Carlisle

7. Norwalk (1-0), LW (X) vs Dallas Center-Grimes

8. Davenport Assumption (1-0), LW (X) @ Dubuque Wahlert

9. Glenwood (1-0), LW (X) @ Sioux City Heelan

10.Mount Pleasant (1-0), LW (X) vs #5 Pella

Class 2A

1. Waukon (1-0), LW #1 @ #3 Crestwood

2. Clear Lake (1-0), LW #3 @ Waverly-Shell Rock

3. Crestwood (1-0), LW #4 VS #1 Waukon

4. Williamsburg (1-0), LW #5 @ 3A #1 Western Dubuque

5. Algona (1-0), LW #6 @ Hampton-Dumont

6. Des Moines Christian (1-0), LW #7 vs Madrid

7. Boyden-Hull/Rock Valley (0-1), LW #2 vs Western Christian

8. Carroll Kuemper (1-0), LW #9 @ 1A #8 South Central Calhoun

9. Waterloo Columbus (1-0), LW #10 @ A #10 Hudson

10.Greene County (1-0), LW (X) @ Nevada

Class 1A

1. West Sioux (1-0), LW #1 @ Central Lyon

2. Dike-New Hartford (1-0), LW #2 @ Aplington-Parkersburg

3. Van Meter (1-0), LW #3 @ #7 Pella Christian

4. West Branch (1-0), LW #4 vs Wapello

5. West Lyon (1-0), LW #5 @ Sioux Center

6. Mediapolis (1-0), LW #7 vs Central Lee

7. Pella Christian (0-1), LW #6 vs #3 Van Meter

8. South Central Calhoun (1-0), LW #10 vs 2A #8 Carroll Kuemper

9. Mount Ayr (1-0), LW #8 @ Interstate-35

10.Dyersville Beckman (1-0), LW (X) @ Monticello

Class A

1. West Hancock (1-0), LW #1 @ Emmetsburg

2. Alta-Aurelia (1-0), LW #2 vs Storm Lake

3. Wapsie Valley (1-0), LW #3 @ Denver

4. Saint Ansgar (1-0), LW #4 @ Osage

5. Edgewood-Colesburg (1-0), LW #6 @ Starmont

6. Council Bluffs St. Albert (0-1), LW #5 @ Treynor

7. Westwood (Sloan) (1-0), LW (X) @ Riverside (Oakland)

8. Wayne (1-0), LW #9 vs Cardinal (Eldon)

9. North Tama (1-0), LW (X) @ Lisbon

10.Hudson (0-1), LW #7 vs 2A #9 Waterloo Columbus

8-man

1. Don Bosco (1-0), LW #1 vs Baxter

2. Newell-Fonda (1-0), LW #2 @ Coon Rapids-Bayard

3. Fremont-Mills (1-0), LW #3 @ #8 Audubon

4. Turkey Valley (1-0), LW #4 vs Gladbrook-Reinbeck

5. Remsen St. Mary’s (1-0), LW #5 @ Boyer Valley

6. New London (1-0), LW #6 vs Moravia

7. Iowa Valley (1-0), LW #8 @ S.E. Warren

8. Audubon (1-1), LW #7 vs #3 Fremont-Mills

9. Lenox (2-0), LW #10 vs Melcher-Dallas

10.Glidden-Ralston (1-0), LW (X) @ River Valley