Radio Iowa High School Football Poll 9/9/19

Class 4A

1. Ankeny Centennial (2-0), LW #2 vs Waterloo West

2. WDM Valley (2-0), LW #5 @ #3 Kennedy

3. Cedar Rapids Kennedy (2-0), LW #4 vs #2 Valley

4. Dowling Catholic (1-1), LW #1 vs Johnston

5. Bettendorf (2-0), LW #6 vs Dubuque Hempstead

6. Cedar Falls (2-0), LW #7 vs #7 Ankeny

7. Ankeny (1-1), LW #8 @ #6 Cedar Falls

8. Southeast Polk (1-1), LW (X) vs Iowa City West

9. Fort Dodge (2-0), LW #10 vs Indianola

10.Cedar Rapids Prairie (2-0), LW (X) @ Waukee

Class 3A

1. Western Dubuque (2-0), LW #1 @ Decorah

2. Solon (2-0), LW #2 @ Marion

3. Cedar Rapids Xavier (2-0), LW #3 @ #7 Assumption (Thur)

4. North Scott (2-0), LW #4 vs Pleasant Valley

5. Pella (2-0), LW #5 vs Norwalk

6. Lewis Central (2-0), LW #6 vs C.B. Abe Lincoln

7. Davenport Assumption (2-0), LW #8 vs #3 Xavier (Thur)

8. Glenwood (2-0), LW #9 @ Carroll Kuemper

9. Webster City (2-0), LW (X) @ Waterloo East

10.Sergeant Bluff-Luton (1-1), LW (X) @ Sioux City East (Thur)

2A

1. Waukon (2-0), LW #1 vs New Hampton

2. Clear Lake (2-0), LW #2 @ Garner-Hayfield-Ventura

3. Algona (2-0), LW #5 vs Emmetsburg

4. Crestwood (1-1), LW #3 @ Waverly-Shell Rock

5. Williamsburg (1-1), LW #4 vs 1A-#4 West Branch

6. Des Moines Christian (2-0), LW #6 @ Ogden

7. Waterloo Columbus (2-0), LW #9 @ East Marshall

8. Greene County (2-0), LW #10 vs Saydel

9. Benton (2-0), LW (X) @ Center Point-Urbana

10.Southeast Valley (2-0), LW (X) vs Blemond-Klemme

1A

1. West Sioux (2-0), LW #1 vs Sioux Center

2. Dike-New Hartford (2-0), LW #2 vs North Butler

3. Van Meter (2-0), LW #3 vs Madrid

4. West Branch (2-0), LW #4 @ 2A-#5 Williamsburg

5. West Lyon (2-0), LW #5 vs Boyden-Hull/Rock Valley

6. Mediapolis (2-0), LW #6 @ Pekin

7. Western Christian (Hull) (2-0), LW (X) vs Sioux City Heelan

8. South Central Calhoun (2-0), LW #8 vs IKM-Manning

9. Mount Ayr (2-0), LW #9 vs Central Decatur

10.Treynor (2-0), LW (X) vs Shenandoah

Class A

1. West Hancock (2-0), LW #1 vs Osage

2. Wapsie Valley (2-0), LW #3 @ #5 North Tama

3. Saint Ansgar (2-0), LW #4 vs Starmont

4. Edgewood-Colesburg (2-0), LW #5 vs East Buchanan

5. North Tama (2-0), LW #9 vs #2 Wapsie Valley

6. Westwood (Sloan) (1-1), LW #7 @ AHSTW

7. BGM (Brooklyn) (2-0), LW (X) vs North Mahaska

8. Grundy Center (2-0), LW #4 vs BCLUW

9. Algona Garrigan (1-1), LW (X) vs Lake Mills

10.South O’Brien (2-0), LW (X) @ Alta-Aurelia

Eight-man

1. Don Bosco (2-0), LW #1 vs Rockford

2. Turkey Valley (2-0), LW #4 vs Midland (Wyoming)

3. New London (2-0), LW #6 @ WACO

4. Remsen St. Mary’s (2-0), LW #5 vs Kingsley-Pierson

5. Iowa Valley (2-0), LW #7 vs English Valleys

6. Coon Rapids-Bayard (2-0), LW (X) vs Woodbine

7. Audubon (2-1), LW #8 vs Exira/Elk Horn-Kimballton

8. Lenox (3-0), LW #9 vs Seymour

9. Glidden-Ralston (2-0), LW #10 @ CAM

10.Newell-Fonda (1-1), LW #2 vs Siouxland Christian