Radio Iowa High School Football Poll 10/7/19

Class 4A

1. WDM Valley (6-0), LW #1 vs C.B. Abe Lincoln

2. Dowling Catholic (5-1), LW #2 @ Sioux City East

3. Cedar Falls (6-0), LW #3 vs Waterloo West

4. Bettendorf (5-1), LW #4 @ #5 CR Kennedy

5. Cedar Rapids Kennedy (5-1), LW #5 vs #4 Bettendorf

6. Ankeny Centennial (5-1), LW #6 vs Fort Dodge

7. Southeast Polk (4-2), LW #7 vs Sioux City West

8. Ankeny (3-3), LW #8 @ DSM Lincoln

9. Waukee (3-3), LW #10 vs Ottumwa

10.Des Moines Roosevelt (5-1), LW (X) vs Marshalltown

Class 3A

1. Western Dubuque (6-0), LW #1 vs #3 Xavier

2. Solon (6-0), LW #2 @ Mount Pleasant

3. Cedar Rapids Xavier (6-0), LW #3 @ #1 Western Dubuque

4. Lewis Central (6-0), LW #4 @ Harlan

5. Dallas Center-Grimes (5-1), LW #5 vs Boone

6. North Scott (5-1), LW #6 @ Clinton

7. Sergeant Bluff-Luton (5-1), LW #7 vs Spencer

8. Independence (6-0), LW #9 vs Charles City

9. Norwalk (5-1), LW #10 vs Bondurant-Farrar

10.Glenwood (5-1), LW (X) @ Adel ADM

Class 2A

1. Waukon (6-0), LW #1 @ #4 Waterloo Columbus

2. Clear Lake (6-0), LW #2 @ Forest City

3. Algona (6-0), LW #3 vs Estherville Lincoln Central

4. Waterloo Columbus (6-0), LW #4 vs #1 Waukon

5. Des Moines Christian (6-0), LW #5 vs PCM Monroe

6. Greene County (6-0), LW #6 @ Atlantic

7. OABCIG (6-0), LW #8 @ Shenandoah

8. Nevada (5-1), LW #10 @ West Marshall

9. Benton (5-1), LW #7 vs Roland-Story

10.Monticello (5-1), LW (X) vs Anamosa

Class 1A

1. Dike-New Hartford (6-0), LW #2 @ Jesup

2. Van Meter (6-0), LW #3 @ #10 Panorama

3. West Branch (6-0), LW #4 vs Northeast Goose Lake

4. West Lyon (6-0), LW #5 @ #7 West Sioux

5. Western Christian (6-0), LW #7 @ Sibley-Ocheyedan

6. South Central Calhoun (6-0), LW #6 @ Madrid

7. West Sioux (5-1), LW #1 vs #4 West Lyon

8. Iowa City Regina (5-1), LW #8 vs North Linn

9. Treynor (6-0), LW #10 @ Missouri Valley

10.Panorama (6-0), LW (X) vs #2 Van Meter

Class A

1. West Hancock (6-0), LW #1 vs West Fork

2. Saint Ansgar (6-0), LW #2 @ #7 South Winneshiek

3. North Tama (6-0), LW #3 vs GMG Garwin

4. South O’Brien (6-0), LW #7 @ LeMars Gehlen

5. Grundy Center (5-1), LW #5 @ Mason City Newman

6. MFL MarMac (6-0), LW #8 @ Lisbon

7. South Winneshiek (5-1), LW #9 vs #2 Saint Ansgar

8. Earlham (5-1), LW #10 vs Southwest Valley

9. Edgewood-Colesburg (5-1), LW (X) vs Alburnett

10.Woodbury Central (5-1), LW (X) vs Logan Magnolia

Eight-man

1. Don Bosco (6-0), LW #1 vs Dunkerton

2. Turkey Valley (6-0), LW #2 @ West Central (Maynard)

3. Remsen St. Mary’s (6-0), LW #3 @ West Bend-Mallard

4. Audubon (6-1), LW #5 @ West Harrison

5. Easton Valley (6-0), LW #7 vs Lansing Kee

6. CAM (6-0), LW #10 vs Boyer Valley

7. Coon Rapids-Bayard (5-1), LW #4 vs Glidden-Ralston

8. Newell-Fonda (5-1), LW #9 vs #10 Harris-Lake Park

9. AGWSR (5-1), LW (X) vs Baxter

10.Harris-Lake Park (5-1), LW #8 @ #8 Newell-Fonda