Radio Iowa High School Football Poll 9/21/20

Class 4A

1. Southeast Polk (4-0), LW #1 vs DSM Lincoln

2. Dowling Catholic (3-1), LW #3 @ DSM Roosevelt

3. Urbandale (4-0), LW #2 vs Fort Dodge

4. Ankeny (3-1), LW #7 @ #10 WDM Valley

5. Johnston (3-1), LW #8 @ #8 Waukee

6. Pleasant Valley (4-0), LW (X) @ Bettendorf

7. Iowa City West (2-0), LW #9 Idle

8. Waukee (2-2), LW #6 vs #5 Johnston

9. Dubuque Hempstead (3-1), LW (X) vs C.R. Kennedy

10.WDM Valley (1-2), LW #4 vs #4 Ankeny

Class 3A

1. Dallas Center-Grimes (3-0), LW #1 vs Norwalk

2. Harlan (4-0), LW #2 @ Carroll

3. Cedar Rapids Xavier (4-0), LW @ Oskaloosa

4. Lewis Central (4-0), LW #4 @ Glenwood

5. Davenport Assumption (4-0), LW #5 @ North Scott

6. Washington (4-0), LW #6 vs Fairfield

7. Grinnell (3-1), LW #7 vs Benton @ Vinton-Shellsburg

8. Decorah (4-0), LW #8 @ Charles City

9. Sergeant Bluff-Luton (3-1), LW #9 @ Storm Lake

10.Webster City (4-0), LW #10 vs Mason City

Class 2A

1. PCM (Monroe) (4-0), LW #1 vs Centerville

2. Williamsburg (4-0), LW #2 vs Mid-Prairie

3. West Lyon (4-0), LW #3 @ Sheldon

4. Waukon (3-1), LW #4 @ Independence

5. Sioux Center (4-0), LW #5 @ #6 Central Lyon/GLR

6. Central Lyon/George-Little Rock (4-0), vs #5 Sioux Center

7. Mount Vernon (4-0), LW #7 vs Union (LaPorte City)

8. West Liberty (3-1), LW #9 vs Camanche

9. Des Moines Christian (2-0), LW (X) vs Atlantic

10.Monticello (3-0), LW #10 vs Tipton

Class 1A

1. OABCIG (4-0), LW #1 @ MVAOCOU

2. South Central Calhoun (4-0), LW #2 vs #9 Southeast Valley

3. Van Meter (4-0), LW #3 vs ACGC

4. Underwood (4-0), LW #4 vs East Sac County

5. Emmetsburg (4-0), LW #5 @ Sibley-Ocheyedan

6. Sigourney-Keota (4-0), LW #6 @ Pekin

7. South Hamilton (4-0), LW #7 @ Hudson

8. Pleasantville (4-0), LW #8 @ Colfax-Mingo

9. Southeast Valley (4-0), LW (X) @ #2 South Central Calhoun

10.West Sioux (3-1), LW (X) @ Hinton

Class A

1. Grundy Center (4-0), LW #1 vs BCLUW

2. Saint Ansgar (4-0), LW #2 @ North Butler

3. Iowa City Regina (3-1), LW #3 vs #9 Lisbon

4. Edgewood-Colesburg (4-0), LW #4 @ North Linn

5. Wapsie Valley (4-0), LW #5 vs #6 South Winneshiek

6. South Winneshiek (4-0), @ #5 Wapsie Valley

7. West Hancock (3-1), LW #8 @ Alta-Aurelia

8. MFL-Mar-Mac (3-1), LW #10 vs Starmont

9. Lisbon (3-1), LW #7 @ #3 Iowa City Regina

10.Logan-Magnolia (3-1), LW #9 vs Woodbury Central

8-Player

1. Don Bosco (2-0), LW #1 vs Springville

2. Remsen St. Mary’s (3-0), LW #2 vs Graettinger-Terril

3. Audubon (4-0), LW #3 vs Glidden-Ralston

4. Montezuma (4-0), LW #4 vs Moravia

5. Fremont-Mills (3-0), LW #5 vs Stanton

6. Newell-Fonda (4-0), LW #6 vs Kingsley-Pierson

7. CAM (Anita) (4-0), LW #7 @ Lenox

8. Easton Valley (4-0), LW #10 vs Midland (Wyoming)

9. Gladbrook-Reinbeck (4-0), LW #9 @ Baxter

10.Coon Rapids-Bayard (4-0), LW (X) @ Woodbine