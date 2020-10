Radio Iowa High School Football Poll 10/12/20

Class 4A

1. Southeast Polk (6-0), LW #1 vs C.R. Jefferson or Ames 10/23

2. Dowling Catholic (5-1), LW #2 vs Sioux City North 10/23

3. Ankeny (6-1), LW #4 vs Sioux City West or C.B. Jefferson 10/23

4. Pleasant Valley (7-0), LW #5 vs Davenport West Or Davenport Central 10/23

5. Waukee (5-2), LW #6 vs Linn-Mar 10/23

6. Iowa City West (4-0), LW #8 vs Iowa City or Ottumwa 10/23

7. Dubuque Hempstead (6-1), LW #7 vs Iowa City Liberty 10/23

8. Urbandale (5-1), LW #3 vs Marshalltown 10/23

9. Sioux City East (6-1), LW #9 vs vs Ankeny Centennial 10/23

10.Cedar Rapids Prairie (4-2), LW #10 vs Davenport North 10/23

Class 3A

1. Dallas Center-Grimes (6-0), LW #1 vs Oskaloosa or Carlisle 10/23

2. Harlan (7-0), LW #2 vs ADM or Bondurant-Farrar 10/23

3. Cedar Rapids Xavier (7-0), LW #3 vs Marion or Clear Creek-Amana 10/23

4. Davenport Assumption (7-0), LW #5 vs Clinton Or Central DeWitt 10/23

5. Washington (7-0), LW #6 vs Fairfield or Keokuk 10/23

6. Lewis Central (5-1), LW #4 vs Creston 10/16

7. West Delaware (7-1), LW #7 vs Waterloo East 10/16

8. Webster City (7-0), LW #9 vs Mason City or Gilbert 10/23

9. Ballard (6-1), LW #10 @ Boone 10/16

10.Decorah (6-1), LW (X) vs Charles City or Wahlert 10/23

Class 2A

1. PCM (Monroe) (7-0), LW #1 vs Clarke or Saydel 1/23

2. Williamsburg (7-0), LW #2 vs West Burlington or Davis County 10/23

3. Central Lyon/George-Little Rock (7-0), LW #4 vs Sheldon or Unity Christian 10/23

4. Waukon (6-1), LW #5 vs New Hampton or Forest City 10/23

5. West Lyon (6-1), LW #3 vs MOC-Floyd Valley or Sioux Center 10/23

6. Atlantic (6-1), LW #6 vs DSM Christian or Albia 10/23

7. Solon (5-2), LW #7 vs Oelwein or South Tama 10/23

8. West Marshall (6-1), LW #8 vs Chariton or Centerville 10/23

9. Camanche (6-1), LW #9 vs Anamosa or Center Point-Urbana 10/23

10.Mount Vernon (6-1), LW #10 vs Vinton-Shellsburg 10/16

Class 1A

1. OABCIG (7-0), LW #1 vs Missouri Valley or East Sac County 10/23

2. Van Meter (7-0), LW #2 vs ACGC or Pleasantville 10/23

3. Southeast Valley (7-0), LW #4 vs Clarion-Goldfield-Dows or Belond-Klemme 10/23

4. Sigourney-Keota (7-0), LW #5 vs Cardinal or Pekin 10/23

5. South Hamilton (7-0), LW #6 vs Central Springs or South Hardin 10/23

6. Underwood (6-1), LW #7 vs West Central Valley 10/16

7. South Central Calhoun (5-1), LW #8 vs Sioux Central 10/16

8. Emmetsburg (5-1), LW #3 vs Eagle Grove 10/16

9. Waterloo Columbus (6-1), LW #9 vs Aplington-Parkersburg or Osage 10/23

10.Mount Ayr (6-1), LW #10 vs Central Decatur or Interstate-35 10/23

Class A

1. Grundy Center (7-0), LW #1 vs BCLUW or Ogden 10/23

2. Saint Ansgar (7-0), LW #2 vs North Union or West Fork 10/23

3. Iowa City Regina (6-1), LW #3 vs Columbus Jct. or Wapelo 10/23

4. Edgewood-Colesburg (7-0), LW #4 vs North Linn or Clayton Ridge 10/23

5. West Hancock (6-1), LW #5 vs NW Webster 10/16

6. MFL-Mar-Mac (6-1), LW #6 vs Postville 10/16

7. Wapsie Valley (6-1), LW #7 vs Starmont 10/16

8. South Winneshiek (6-1), LW #8 vs Nashua-Plainfield 10/16

9. Logan-Magnolia (6-1), LW #9 vs IKM-Manning or Southwest Valley 10/23

10.Council Bluffs St. Albert (4-2), LW (X) vs Sidney 10/16

8-Player

1. Don Bosco (5-0), LW #1 vs GMG (Garwin) 10/16

2. Remsen St. Mary’s (6-0), LW #2 vs GT/RA 10/16

3. Audubon (5-0), LW #3 vs Bedford 10/16

4. Montezuma (7-0), LW #4 vs Lone Tree or Winfield-Mount Union 10/23

5. CAM (Anita) (6-0), LW #6 vs Griswold 10/16

6. Fremont-Mills (3-1), LW #5 vs Exira/EHK 10/16

7. Newell-Fonda (6-1), LW #7 vs West Bend-Mallard 10/16

8. Gladbrook-Reinbeck (7-0), LW #8 vs West Central 10/16

9. Coon Rapids-Bayard (7-0), LW #9 vs River Valley or Harris-Lake Park 10/23

10.Easton Valley (6-1), LW #10 vs Dunkerton 10/16