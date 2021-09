Radio Iowa High School Football Poll 9/6/21

Class 5A

1. Southeast Polk (2-0), LW #1 @ Waukee Northwest

2. Dowling Catholic (1-1), LW #3 vs #6 Ankeny

3. Cedar Rapids Kennedy (2-0), LW #4 vs 4A #9 CR Washington

4. Cedar Rapids Prairie (2-0), LW #7 vs #10 Cedar Falls

5. Urbandale (2-0), LW #8 vs #7 WDM Valley

6. Ankeny (1-1), LW #2 @ #2 Dowling Catholic

7. WDM Valley (1-1), LW #5 @ #5 Urbandale

8. Iowa City High (2-0), LW (X) vs Ames

9. Johnston (1-1), LW #6 @ Dallas Center-Grimes

10.Cedar Falls (1-1), LW #10 @ #4 CR Prairie

Class 4A

1. North Scott (2-0), LW #1 vs 3A #2 Davenport Assumption

2. Cedar Rapids Xavier (2-0), LW #2 @ Dubuque Wahlert

3. Norwalk (2-0), LW #4 vs #4 Lewis Central

4. Lewis Central (1-1), LW #5 @ #3 Norwalk

5. Indianola (2-0), LW #6 @ #8 Pella

6. Waverly-Shell Rock (2-0), LW #10 @ Webster City

7. Fort Dodge (2-0), LW #8 vs Waterloo East

8. Pella (1-1), LW #9 vs #5 Indianola

9. Cedar Rapids Washington (2-0), LW (X) vs 5A #3 CR Kennedy

10.Bondurant-Farrar (2-0), LW (X) @ Gilbert

Class 3A

1. Harlan (2-0), LW #2 vs #5 Sergeant Bluff-Luton

2. Davenport Assumption (2-0), LW #3 @ 4A #1 North Scott

3. West Delaware (1-1), LW #1 vs Decorah

4. Boyden-Hull/Rock Valley (2-0), LW #4 vs Unity Christian

5. Sergeant Bluff-Luton (2-0), LW #5 @ #1 Harlan

6. Solon (2-0), LW #6 vs Williamsburg

7. Humboldt (2-0), LW #7 vs 2A #1 Estherville-Lincoln Central

8. Nevada (2-0), LW #9 vs Roland-Story

9. Independence (2-0), LW #10 vs West Liberty

10.Algona (2-0), LW (X) vs Garner-Hayfield-Ventura

Class 2A

1. Estherville Lincoln Central (2-0), LW #7 @ 3A #7 Humboldt

2. Southeast Valley (2-0), LW #6 vs Hampton-Dumont-CAL

3. Waukon (1-1), LW #5 vs Crestwood

4. PCM (Monroe) (1-1), LW #3 vs 1A #5 Pella Christian

5, Spirit Lake (2-0), LW (X) @ Western Christian

6. West Lyon (1-1), LW #1 @ Sioux Center

7. Pocahontas Area (2-0), LW (X) vs Sioux Central (Thur)

8. OABCIG (2-0), LW (X) vs East Sac County

9. West Marshall (1-1), LW #4 vs South Hamilton

10.Centerville (2-0), LW (X) vs 1A #8 Sigourney-Keota

Class 1A

1. Van Meter (2-0), LW #1 vs Winterset

2. West Sioux (2-0), LW #2 vs Central Lyon/GLR

3. Iowa City Regina (2-0), LW #3 @ Mid-Prairie

4. Underwood (2-0), LW #4 @ St. Albert

5. Pella Christian (2-0), LW #6 @ 2A #4 PCM

6. MFL MarMac (2-0), LW #7 vs Osage

7. Dike-New Hartford (2-0), LW #8 vs Clear Lake

8. Sigourney-Keota (2-0), LW #9 @ 2A #10 Centerville

9. Cardinal (Eldon) (2-0), LW (X) vs Davis County

10.Dyersville Beckman (2-0), LW (X) @ Monticello

Class A

1. West Hancock (2-0), LW #3 vs Lake Mills

2. Woodbury Central (2-0), LW #5 @ IKM-Manning

3. Grundy Center (1-1), LW #1 @ Wapsie Valley

4. North Linn (2-0), LW #7 vs Bellevue

5. Riverside (Oakland) (2-0), LW #8 vs Mt. Ayr

6. Logan-Magnolia (1-1), LW #2 vs Westwood

7. North Tama (2-0), LW (X) @ Hudson

8. Mason City Newman (1-1), LW #4 @ Belmond-Klemme

9. Lawton-Bronson (2-0), LW (X) vs LeMars Gehlen

10.Saint Ansgar (1-1), LW (X) vs North Union

8-player

1. Montezuma (3-0), LW #1 vs BGM

2. CAM (Anita) (2-0), LW #2 @ West Harrison

3. Easton Valley (2-0), LW #3 @ Midland

4. Audubon (2-0), LW #4 vs Fremont-Mills

5. Remsen St. Mary’s (2-0), LW #5 vs Siouxland Christian

6. Newell-Fonda (2-0), LW #6 vs River Valley

7. Janesville (2-0), LW #7 vs Tripoli

8. WACO (3-0), LW #10 vs #9 English Valleys

9. English Valleys (2-0), LW #9 @ WACO

10.Gladbrook-Reinbeck (2-0), LW (X) vs Dunkerton