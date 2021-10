Radio Iowa High School Football Poll 10/11/21

Class 5A

1. Cedar Rapids Kennedy (7-0), LW #1 vs Johnston

2. Southeast Polk (6-1), LW #2 @ Ankeny Centennial

3. WDM Valley (6-1), LW #4 vs #8 Dowling Catholic

4. Urbandale (6-1), LW #5 vs Waukee

5. Ankeny (5-2), LW #7 @ Waukee Northwest

6. Cedar Rapids Prairie (5-2), LW #6 vs Iowa City West

7. Iowa City High (6-1), LW #3 vs Davenport West

8. Dowling Catholic (4-3), LW #8 vs #3 WDM Valley

9. Dubuque Senior (5-2), LW #9 vs Pleasant Valley

10.Linn-Mar (6-1), LW #10 @ Davenport Central

Class 4A

1. North Scott (7-0), LW #1 vs Fort Madison

2. Cedar Rapids Xavier (6-1), LW #2 @ Newton

3. Bondurant-Farrar (7-0), LW #3 @ #6 Indianola

4. Lewis Central (5-2), LW #4 vs Dallas Center-Grimes

5. Norwalk (6-1), LW #5 vs Carlisle

6. Indianola (6-1), LW #6 vs #3 Bondurant-Farrar

7. Waverly-Shell Rock (6-1), LW #7 @ Western Dubuque

8. Winterset (6-1), LW #10 vs DSM Hoover

9. Webster City (5-2), LW (X) @ Storm Lake

10.Decorah (5-2), LW (X) vs Waterloo East

Class 3A

1. Harlan (7-0), LW #1 vs Creston

2. West Delaware (6-1), LW #2 @ #7 Independence

3. Boyden-Hull/Rock Valley (7-0), LW #3 vs MOC/Floyd Valley

4. Solon (7-0), LW #4 @ #10 Grinnell

5. Humboldt (7-0), LW #5 vs #6 Nevada

6. Nevada (7-0), LW #6 @ #5 Humboldt

7. Independence (7-0), LW #7 vs #2 West Delaware

8. Benton (6-1), LW (X) @ Maquoketa

9. Sergeant Bluff-Luton (5-2), LW #8 @ Sioux City Heelan

10.Grinnell (5-2), LW (X) vs #4 Solon

Class 2A

1. Southeast Valley (7-0), LW #1 vs @ #9 Spirit Lake

2. Waukon (6-1) LW #2 vs Union

3. West Marshall (6-1), LW #3 @ Albia

4. OABCIG (6-1), LW #4 @ Clarion-Goldfield-Dows

5. West Lyon (5-2), LW #6 @ Cherokee

6. Greene County (6-1), LW #7 @ Clarke

7. North Fayette Valley (6-1), LW #8 vs Oelwein

8. Estherville Lincoln Central (4-3), LW #5 vs Pocahontas Area

9. Spirit Lake (5-2), LW #9 vs #1 Southeast Valley

10. Central Lyon/GLR (4-3), KW (X) vs Okoboji

Class 1A

1. Van Meter (7-0), LW #1 vs #9 AC/GC

2. Iowa City Regina (7-0), LW #2 vs Durant

3. Underwood (7-0), LW #3 vs Carroll Kuemper

4. Dike-New Hartford (7-0), LW #4 @ Central Springs

5. Sigourney-Keota (7-0), LW #5 vs Van Buren

6. West Sioux (6-1), LW #6 @ Sioux Central

7. Pella Christian (6-1), LW #7 vs Central Decatur

8. Dyersville Beckman (7-0), LW #8 vs MFL Mar Mac

9. AC/GC (7-0), LW #9 @ #1 Van Meter

10.South Central Calhoun (6-1), LW (X) vs Belmond-Klemme

Class A

1. West Hancock (7-0), LW #1 vs #4 North Butler

2. Grundy Center (6-1), LW #2 vs North Tama

3. North Linn (7-0), LW #4 vs Maquoketa Valley

4. North Butler (7-0), LW #5 @ #1 West Hancock

5. Woodbury Central (6-1), LW #2 @ Missouri Valley

6. Logan-Magnolia (6-1), LW #6 vs Lawton-Bronson

7. Lisbon (6-1), LW #8 @ Starmont

8. East Buchanan (6-1), LW #9 vs South Winneshiek

9. Belle Plaine (6-1), LW #10 vs Lynnville-Sully

10.Mount Ayr (5-2), LW (X), @ Southwest Valley

8-Player

1. Montezuma (8-0), LW #1 vs Woodward Academy

2. CAM (Anita) (7-0), LW #2 @ Boyer Valley

3. Easton Valley (7-0), LW #3 @ #9 Kee

4. Remsen St. Mary’s (7-0), LW #4 vs Glidden-Ralston

5. WACO (8-0), LW #5 Idle

6. Turkey Valley (7-0), LW #7 @ West Central

7. Lenox (7-0), LW (X) @ Fremont-Mills

8. Audubon (6-1), LW #9 @ Woodbine

9. Kee High (7-0), LW #10 vs #3 Easton Valley

10.Newell-Fonda vs LW (X) vs AR-WE-VA