Radio Iowa High School Football Poll 10/25/21

Final Class 5A

1. Cedar Rapids Kennedy (9-0), LW #1 vs Dubuque Senior

2. Southeast Polk (8-1), LW #2 vs Johnston

3. Ankeny (7-2), LW #3 vs Waukee Northwest

4. Dowling Catholic (6-3), LW #5 vs #10 Linn-Mar

5. WDM Valley (7-2), LW #6 vs Ankeny Centennial

6. Cedar Rapids Prairie (7-2), LW #7 vs Bettendorf

7. Iowa City High (8-1), LW #8 vs #8 Urbandale

8. Urbandale (7-2), LW #4 @ #7 Iowa City High

9. Pleasant Valley (7-2), LW #10 vs Cedar Falls

10.Linn-Mar (7-2), LW #9 @ #4 Dowling Catholic

Final Class 4A

1. North Scott (9-0), LW #1 vs Decorah

2. Cedar Rapids Xavier (8-1), LW #2 vs Burlington

3. Waverly-Shell Rock (8-1), LW #3 vs Cedar Rapids Washington

4. Lewis Central (7-2), LW #4 vs #9 Spencer

5. Indianola (8-1), LW #5 vs Carlisle

6. Bondurant-Farrar (8-1), LW #6 vs Fort Dodge

7. Winterset (7-2), LW #7 vs Clear Creek-Amana

8. Webster City (7-2), LW #8 vs #10 Norwalk

9. Spencer (7-2), LW #10 @ #4 Lewis Central

10.Norwalk (6-3), LW (X) @ #8 Webster City

Final Class 3A

1. Harlan (9-0), LW #1 vs Ballard

2. West Delaware (8-1), LW #2 vs Grinnell

3. Boyden-Hull/Rock Valley (9-0) vs Sioux Center

4. Solon (9-0), LW #4 vs Davenport Assumption

5. Humboldt (9-0), LW #5 vs Hampton-Dumont/Cal

6. Nevada (8-1), LW #6 vs #10 ADM (Adel)

7. Benton (8-1), LW #7 vs #9 Independence

8. Sergeant Bluff-Luton (7-2), LW #8 vs Algona

9. Independence (8-1), LW #9 @ #7 Benton

10.ADM (Adel) (7-2), LW #10 @ #6 Nevada