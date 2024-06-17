Radio Iowa/Baseball Coaches Associaton High School Poll 6/17/24

by | Jun 17, 2024

Class 4A
1.  Cedar Rapids Kennedy (23-2), LW #1
2.  Ankeny Centennial (17-4), LW #2
3.  Dallas Center-Grimes (20-1), LW #3
4.  Johnston (20-3), LW #4
5.  Iowa City High (21-4), LW #6
6.  Waukee (16-7), LW #5
7.  Iowa City Liberty (17-7), LW #8
8.  Waukee Northwest (14-9), LW #9
9.  Linn-Mar (16-6), LW (X)
10.Southeast Polk (15-9), LW #7
Class 3A
1.  Marion (21-1), LW #3
2.  North Polk (14-3), LW #2
3.  Western Dubuque (15-6), LW #1
4.  Dubuque Wahlert (17-6), LW #4
5.  Sioux City Heelan (18-6), LW #8
6.  Central DeWitt (16-5), LW #6
7.  Davenport Assumption (13-8), LW (X)
8.  Grinnell (15-7), LW (X)
9.  Harlan (15-5), LW #7
10.Solon (15-7), LW #5
Class 2A
1.  West Marshall (23-1), LW #1
2.  Van Meter (23-1), LW #4
3.  Underwood (14-2), LW #2
4.  Dyersville Beckman (13-4), LW #3
5.  Des Moines Christian (16-2), LW #5
6.  New Hampton (18-3), LW #6
7.  Estherville Lincoln Central (13-4), LW #8
8.  Sumner-Fredricksburg (14-2), LW #10
9.  Anamosa (15-5), LW #7
10.Interstate-35 (Truro) (16-3), LW (X)
Class 1A
1.  Akron-Westfield (16-2), LW #3
2.  Burlington Notre Dame (17-3), LW #1
3.  Remsen St. Mary’s (13-2), LW #4
4.  Mason City Newman (18-3), LW #5
5.  Lynnville-Sully (18-3), LW #2
6.  Saint Ansgar (13-2), LW #6
7.  Wapsie Valley (19-6), LW #8
8.  Tri-Center (Neola) 13-3), LW #7
9.  Woodbury Central (13-2), LW (X)
10.Lansing Kee (17-5), LW #10
Radio Iowa