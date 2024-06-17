Radio Iowa/Baseball Coaches Associaton High School Poll 6/17/24

Class 4A
1. Cedar Rapids Kennedy (23-2), LW #1
2. Ankeny Centennial (17-4), LW #2
3. Dallas Center-Grimes (20-1), LW #3
4. Johnston (20-3), LW #4
5. Iowa City High (21-4), LW #6
6. Waukee (16-7), LW #5
7. Iowa City Liberty (17-7), LW #8
8. Waukee Northwest (14-9), LW #9
9. Linn-Mar (16-6), LW (X)
10.Southeast Polk (15-9), LW #7
Class 3A
1. Marion (21-1), LW #3
2. North Polk (14-3), LW #2
3. Western Dubuque (15-6), LW #1
4. Dubuque Wahlert (17-6), LW #4
5. Sioux City Heelan (18-6), LW #8
6. Central DeWitt (16-5), LW #6
7. Davenport Assumption (13-8), LW (X)
8. Grinnell (15-7), LW (X)
9. Harlan (15-5), LW #7
10.Solon (15-7), LW #5
Class 2A
1. West Marshall (23-1), LW #1
2. Van Meter (23-1), LW #4
3. Underwood (14-2), LW #2
4. Dyersville Beckman (13-4), LW #3
5. Des Moines Christian (16-2), LW #5
6. New Hampton (18-3), LW #6
7. Estherville Lincoln Central (13-4), LW #8
8. Sumner-Fredricksburg (14-2), LW #10
9. Anamosa (15-5), LW #7
10.Interstate-35 (Truro) (16-3), LW (X)
Class 1A
1. Akron-Westfield (16-2), LW #3
2. Burlington Notre Dame (17-3), LW #1
3. Remsen St. Mary’s (13-2), LW #4
4. Mason City Newman (18-3), LW #5
5. Lynnville-Sully (18-3), LW #2
6. Saint Ansgar (13-2), LW #6
7. Wapsie Valley (19-6), LW #8
8. Tri-Center (Neola) 13-3), LW #7
9. Woodbury Central (13-2), LW (X)
10.Lansing Kee (17-5), LW #10