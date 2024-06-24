Radio Iowa/Baseball Coaches Association High School Poll 6/24/24

Class 4A
1. Cedar Rapids Kennedy (28-2), LW #1
2. Dallas Center-Grimes (27-1), LW #3
3. Iowa City High (27-4), LW #5
4. Ankeny Centennial (21-6), LW #2
5. Johnston (23-5), LW #4
6. Linn-Mar (20-7), LW #9
7. Waukee (20-10), LW #6
8. Iowa City Liberty (20-10), LW #7
9. Waukee Northwest (18-11), LW #8
10.Davenport North (22-9), LW (X)
Class 3A
1. North Polk (17-4), LW #2
2. Marion (21-3), LW #1
3. Dubuque Wahlert (21-8), LW #4
4. Western Dubuque (18-8), LW #3
5. Sioux City Heelan (22-8), LW #5
6. Central DeWitt (18-6), LW #6
7. Davenport Assumption (16-11), LW #7
8. Grinnell (19-8), LW #8
9. Solon (19-9), LW #10
10.Bondurant-Farrar (17-7), LW (X)
Class 2A
1. West Marshall (27-1), LW #1
2. Underwood (17-2), LW #3
3. Van Meter (25-4), LW #2
4. Des Moines Christian (22-2), LW #5
5. Dyersville Beckman (15-6), LW #4
6. New Hampton (20-3), LW #6
7. Estherville Lincoln Central (13-4), LW #7
8. Sumner-Fredricksburg (17-3), LW #8
9. Clarinda (15-3), LW (X)
10.Interstate-35 (18-5), LW #10
Class 1A
1. Akron-Westfield (17-2), LW #1
2. Burlington Notre Dame (21-3), LW #2
3. Mason City Newman (21-4), LW #4
4. Remsen St. Mary’s (15-3), LW #3
5. Lynnville-Sully (21-3), LW #5
6. Saint Ansgar (17-2), LW #6
7. Wapsie Valley (24-6), LW #7
8. Tri-Center (Neola) (15-4), LW #8
9. North Linn (17-4), LW (X)
10.Sigourney (15-2), LW (X)