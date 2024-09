Radio Iowa High School Football Poll 9/9/24

Class 5A

1. Dowling Catholic (2-0), LW #2 @ Ankeny

2. Waukee (2-0), LW #3 vs Sioux City North

3. Ankeny Centennial (2-0), LW #4 @ #6 Cedar Falls

4. WDM Valley (1-1), LW #1 vs #9 Johnston

5. Southeast Polk (1-1), LW #5 @ Cedar Rapids Prairie

6. Cedar Falls (2-0), LW #7 vs #3 Centennial

7. Bettendorf (2-0), LW #10 vs Urbandale

8. Linn-Mar (2-0), LW (X) @ Cedar Rapids Kennedy

9. Johnston (1-1), LW #9 @ #4 Valley

10.Iowa City Liberty (2-0), LW (X) @ Pleasant Valley

Class 4A

1. Lewis Central (2-0), LW #1 vs #10 ADM (Adel)

2. North Scott (2-0), LW #2 vs Assumption

3. Cedar Rapids Xavier (2-0), LW #3@ #9 Western Dubuque

4. Gilbert (2-0), LW #5 vs Mason City

5. North Polk (2-0), LW #6 vs Webster City

6. Indianola (2-0), LW #7 @ #8 Pella

7. Decorah (2-0), LW #8 vs Crestwood

8. Pella (2-0), vs #6 Indianola

9. Western Dubuque (1-1), LW #4 vs #3 Xavier

10.ADM (Adel) (2-0), LW (X) @ #1 Lewis Central

Class 3A

1. Clear Lake (2-0), LW #2 vs Iowa Falls-Alden

2. Williamsburg (1-1), LW #1 @ Clear Creek-Amana

3. Algona (2-0), LW #3 vs Estherville Lincoln Central

4. Solon (2-0), LW #4 @ Central DeWitt

5. Independence (2-0), LW #5 vs Waukon

6. Humboldt (2-0), LW #7 @ 2A #1 Van Meter

7. Dubuque Wahlert (2-0), LW (X) vs Clinton

8. Nevada (2-0), LW #8 @ 2A #4 PCM

9. Mount Vernon (2-0), LW #9 @ Benton

10.Sioux City Heelan (2-0), LW #10 @ Sioux City East (Thurs)

Class 2A

1. Van Meter (2-0), LW #1 vs 3A #6 Humboldt

2. Spirit Lake (1-1), LW #2 @ Spencer

3. West Lyon (2-0), LW #3 @ 1A #1 OABCIG

4. PCM (Monroe) (2-0), LW #4 vs 3A #8 Nevada

5. Clarinda (2-0), LW #6 vs Treynor

6. Carroll Kuemper (1-1), LW #7 @ 1A #8 AHSTW

7. Northeast (Goose Lake) (2-0), LW #10 vs Maquoketa

8. Roland-Story (1-1), LW #8 @ South Hamilton

9. Anamosa (2-0), LW (X) @ Vinton-Shellsburg

10.Cherokee (2-0), LW (X) vs Ridge View

Class 1A

1. OABCIG (2-0), LW #1 vs 2A #3 West Lyon

2. Grundy Center (2-0), LW #2 @ Pella Christian

3. Wilton (2-0), LW #3 vs Camanche

4. Emmetsburg (2-0), LW #7 @ Sheldon

5. Dike-New Hartford (1-1), LW #5 @ Osage

6. Iowa City Regina (2-0), LW #8 vs Mediapolis

7. South Hardin (2-0), LW (X) vs Aplington-Parkersburg

8. AHSTW (2-0), LW #9 vs 2A #6 Kuemper

9. Hinton (2-0), LW (X) @ Akron-Westfield

10.Dyersville Beckman (2-0), LW (X) @ Alburnett

Class A

1. Woodbury Central (2-0), LW #1 vs Logan-Magnolia

2. AC/GC (2-0), LW #2 @ Panorama

3. West Hancock (2-0), LW #3 vs #5 Saint Ansgar

4. Lisbon (2-0), LW #4 @ Columbus

5. Saint Ansgar (2-0), LW #5 @ #3 West Hancock

6. Madrid (1-1), LW #6 vs Mount Ayr

7. Nashua-Plainfield (2-0), LW #7 vs BCLUW

8. Starmont (2-0), LW #8 vs North Linn

9. IKM-Manning (2-0), LW #10 @ Earlham

10.Pekin (2-0), LW (X) @ Danville

8-Player

1. Algona Garrigan (2-0), LW #1 @ North Iowa

2. Bedford (2-0), LW #2 @ #3 Lenox

3. Lenox (2-0), LW #3 vs #2 Bedford

4. Remsen St. Mary’s (2-0), LW #4 vs West Bend-Mallard

5. Don Bosco (2-0), LW #5 @ Riceville

6. Audubon (2-0), LW #7 vs Exira-EHK

7. Iowa Valley (3-0), LW #8 @ New London

8. Winfield-Mt. Union (2-0), LW (X) @ WACO

9. CAM (Anita) (1-1), LW #9 vs East Mills

10.Southeast Warren (2-0), LW (X) @ East Union