Radio Iowa High School Football Poll 10/13/25

by | Oct 13, 2025

Football Poll
Class 5A
1.  Waukee Northwest (7-0), LW #1 vs Waukee
2.  WDM Valley (6-1), LW #2 @ #6 Ankeny
3.  Dowling Catholic (6-1), LW vs #10 Ankeny Centennial
4.  Iowa City Liberty (6-1), LW #5 vs Iowa City High
5.  Sioux City East (6-1), LW #7 vs CB Abe Lincoln
6.  Ankeny (5-2), LW #6 vs #2 Valley
7.  Iowa City West (6-1), LW #8 @ CR Prairie
8.  Cedar Falls (6-1), LW #9 @ Linn-Mar
9.  Johnston (5-2), LW #4 @ S.E. Polk
10.Ankeny Centennial (4-3), LW (X) @ #3 Dowling
Class 4A
1.  Cedar Rapids Xavier (7-0), LW #1 vs #8 Decorah
2.  Sergeant Bluff-Luton (6-1), LW #2 vs Sioux City West
3.  North Polk (6-1), LW #3 vs Carlisle
4.  ADM (Adel) (6-1), LW #4 vs Lewis Central
5.  Newton (6-1), LW #5 vs Grinnell
6.  Gilbert (7-0), LW #6 vs DSM North
7.  Pella (6-1), LW #7 vs Clear Creek-Amana
8.  Decorah (6-1), LW #8 @ #1 Xavier
9.  Western Dubuque (5-2) LW (X) vs Clinton
10.Fort Dodge (6-1), LW #10 vs Le Mars
Class 3A
1.  Clear Lake (7-0), LW #1 @ Charles City
2.  Solon (7-0), LW #2 @ Mount Pleasant
3.  Bishop Heelan (6-1), LW #3 @ Humboldt
4.  West Delaware (7-0), LW #5 @ Benton
5.  Sioux Center (6-1), LW #6 vs MOC-Floyd Valley
6.  Des Moines Christian (6-1), LW #9 vs #10 Nevada
7.  Wahlert Catholic (5-2), LW #8 @ #9 Mount Vernon
8.  Central DeWitt (5-2), LW (X) @ Maquoketa
9.  Mount Vernon (5-2), LW #4 vs #7 Wahlert
10.Nevada (5-2), LW (X) @ #6 DSM Christian
Class 2A
1.  Kuemper Catholic (7-0), LW #1 vs #4 Okoboji
2.  Osage (7-0), LW #2 vs Forest City
3.  PCM (Monroe) (6-1), LW #3 vs #5 Centerville
4.  Okoboji (7-0), LW #4 @ #1 Kuemper
5.  Centerville (7-0), LW #5 @ #3 PCM
6.  Mid-Prairie (Wellman) (6-1) LW #6 @ West Burlington/ND
7.  Bellevue (7-0), LW #7 vs West Branch
8.  Van Meter (5-2), LW #9 vs Clarke
9.  Woodward-Granger (6-1), LW #10 @ Clarinda
10.Alburnett (5-2), LW (X) vs Anamosa
Class 1A
1.  Grundy Center (7-0), LW #1 vs Eagle Grove
2.  West Lyon (7-0), LW #2 @ Lawton-Bronson
3.  Regina Catholic (7-0), LW #3 vs Louisa-Muscatine
4.  Treynor (6-1), LW #4 vs Missouri Valley
5.  Pleasantville (6-1), LW #5 @ Panorama
6.  South Hardin (6-1), LW #6 @ Central Springs
7.  Beckman Catholic (6-1), LW #7 @ Lisbon
8.  Underwood (5-2), LW #8 @ Red Oak
9.  West Marshall (5-2), LW @ West Central Valley
10.Cascade (5-2), LW (X) vs Camanche
Class A
1.  West Hancock (7-0), LW #1 @ Belmond-Klemme
2.  Saint Ansgar (7-0), LW #2 @ North Butler
3.  MMCRU (7-0), LW #3 @ HMS (Hartley)
4.  AC/GC (7-0), LW #4 vs #8 Riverside
5.  North Linn (7-0), LW #5 @ #7 Wapsie Valley
6.  Woodbury Central (7-0), LW #6 @ Saint Albert
7.  Wapsie Valley (7-0), LW #7 vs #5 North Linn
8.  Riverside (Oakland) (6-1), LW #8 @ #4 AC/GC
9.  Pekin (7-0), LW #10 @ Columbus
10.West Sioux (6-1), LW #9 @ Gehlen Catholic
8-Player
1.  Bishop Garrigan (7-0), LW #1 vs West Bend-Mallard
2.  Iowa Valley (7-0), LW #2 vs WACO
3.  Gladbrook-Reinbeck (7-0), LW #3 @ North Tama
4.  Woodbine (7-0), LW #4 Idle
5.  Audubon (7-0), LW #5 vs Exira-EHK
6.  Edgewood-Colesburg (7-0), LW #6 vs Central Elkader
7.  GTRA (7-0), LW #8 @ Harris-Lake Park
8.  Bedford (6-1), LW #10 vs Lamoni
9.  Easton Valley (6-1). LW #9 vs Calamus-Wheatland
10.Don Bosco (4-2), LW (X) @ Tripoli


