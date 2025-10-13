Radio Iowa High School Football Poll 10/13/25

Class 5A
1. Waukee Northwest (7-0), LW #1 vs Waukee
2. WDM Valley (6-1), LW #2 @ #6 Ankeny
3. Dowling Catholic (6-1), LW vs #10 Ankeny Centennial
4. Iowa City Liberty (6-1), LW #5 vs Iowa City High
5. Sioux City East (6-1), LW #7 vs CB Abe Lincoln
6. Ankeny (5-2), LW #6 vs #2 Valley
7. Iowa City West (6-1), LW #8 @ CR Prairie
8. Cedar Falls (6-1), LW #9 @ Linn-Mar
9. Johnston (5-2), LW #4 @ S.E. Polk
10.Ankeny Centennial (4-3), LW (X) @ #3 Dowling
Class 4A
1. Cedar Rapids Xavier (7-0), LW #1 vs #8 Decorah
2. Sergeant Bluff-Luton (6-1), LW #2 vs Sioux City West
3. North Polk (6-1), LW #3 vs Carlisle
4. ADM (Adel) (6-1), LW #4 vs Lewis Central
5. Newton (6-1), LW #5 vs Grinnell
6. Gilbert (7-0), LW #6 vs DSM North
7. Pella (6-1), LW #7 vs Clear Creek-Amana
8. Decorah (6-1), LW #8 @ #1 Xavier
9. Western Dubuque (5-2) LW (X) vs Clinton
10.Fort Dodge (6-1), LW #10 vs Le Mars
Class 3A
1. Clear Lake (7-0), LW #1 @ Charles City
2. Solon (7-0), LW #2 @ Mount Pleasant
3. Bishop Heelan (6-1), LW #3 @ Humboldt
4. West Delaware (7-0), LW #5 @ Benton
5. Sioux Center (6-1), LW #6 vs MOC-Floyd Valley
6. Des Moines Christian (6-1), LW #9 vs #10 Nevada
7. Wahlert Catholic (5-2), LW #8 @ #9 Mount Vernon
8. Central DeWitt (5-2), LW (X) @ Maquoketa
9. Mount Vernon (5-2), LW #4 vs #7 Wahlert
10.Nevada (5-2), LW (X) @ #6 DSM Christian
Class 2A
1. Kuemper Catholic (7-0), LW #1 vs #4 Okoboji
2. Osage (7-0), LW #2 vs Forest City
3. PCM (Monroe) (6-1), LW #3 vs #5 Centerville
4. Okoboji (7-0), LW #4 @ #1 Kuemper
5. Centerville (7-0), LW #5 @ #3 PCM
6. Mid-Prairie (Wellman) (6-1) LW #6 @ West Burlington/ND
7. Bellevue (7-0), LW #7 vs West Branch
8. Van Meter (5-2), LW #9 vs Clarke
9. Woodward-Granger (6-1), LW #10 @ Clarinda
10.Alburnett (5-2), LW (X) vs Anamosa
Class 1A
1. Grundy Center (7-0), LW #1 vs Eagle Grove
2. West Lyon (7-0), LW #2 @ Lawton-Bronson
3. Regina Catholic (7-0), LW #3 vs Louisa-Muscatine
4. Treynor (6-1), LW #4 vs Missouri Valley
5. Pleasantville (6-1), LW #5 @ Panorama
6. South Hardin (6-1), LW #6 @ Central Springs
7. Beckman Catholic (6-1), LW #7 @ Lisbon
8. Underwood (5-2), LW #8 @ Red Oak
9. West Marshall (5-2), LW @ West Central Valley
10.Cascade (5-2), LW (X) vs Camanche
Class A
1. West Hancock (7-0), LW #1 @ Belmond-Klemme
2. Saint Ansgar (7-0), LW #2 @ North Butler
3. MMCRU (7-0), LW #3 @ HMS (Hartley)
4. AC/GC (7-0), LW #4 vs #8 Riverside
5. North Linn (7-0), LW #5 @ #7 Wapsie Valley
6. Woodbury Central (7-0), LW #6 @ Saint Albert
7. Wapsie Valley (7-0), LW #7 vs #5 North Linn
8. Riverside (Oakland) (6-1), LW #8 @ #4 AC/GC
9. Pekin (7-0), LW #10 @ Columbus
10.West Sioux (6-1), LW #9 @ Gehlen Catholic
8-Player
1. Bishop Garrigan (7-0), LW #1 vs West Bend-Mallard
2. Iowa Valley (7-0), LW #2 vs WACO
3. Gladbrook-Reinbeck (7-0), LW #3 @ North Tama
4. Woodbine (7-0), LW #4 Idle
5. Audubon (7-0), LW #5 vs Exira-EHK
6. Edgewood-Colesburg (7-0), LW #6 vs Central Elkader
7. GTRA (7-0), LW #8 @ Harris-Lake Park
8. Bedford (6-1), LW #10 vs Lamoni
9. Easton Valley (6-1). LW #9 vs Calamus-Wheatland
10.Don Bosco (4-2), LW (X) @ Tripoli