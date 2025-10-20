Radio Iowa High School Football Poll 10/20/25

Class 5A

1. Dowling Catholic (7-1). LW #3 @ Marshalltown

2. Iowa City Liberty (7-1), LW #4 vs Muscatine

3. Sioux City East (7-1), LW #5 @ Ames

4. Ankeny (6-2), LW #6 @ CB Abe Lincoln

5. Waukee Northwest (7-1), LW #1 @ Norwalk

6. WDM Valley (6-2), LW #2 vs DSM Lincoln

7. Johnston (6-2), LW #9 vs DSM Roosevelt

8. Cedar Rapids Prairie (5-3), LW (X) @ Dubuque Senior

9. Iowa City West (6-2), LW #7 vs Linn-Mar

10.Cedar Falls (6-2), LW #8 vs CR Jefferson

Class 4A

1. Cedar Rapids Xavier (8-0), LW #1 @ Mason City

2. Sergeant Bluff-Luton (7-1), LW #2 @ Spencer

3. North Polk (7-1), LW #3 @ #6 Gilbert

4. ADM (Adel) (7-1), LW #4 vs Denison-Schleswig

5. Newton (7-1), LW #5 vs Marion

6. Gilbert (8-0), LW #6 vs #3 North Polk

7. Pella (7-1), LW #7 @ Grinnell

8. Western Dubuque (6-2), LW #9 @ Burlington

9. Fort Dodge (7-1), LW #10 @ Sioux City West

10.Decorah (6-2), LW #8 vs Waverly-Shell Rock

Class 3A

1. Clear Lake (8-0), LW #1 vs #4 West Delaware

2. Solon (8-0), LW #2 @ Fort Madison

3. Bishop Heelan (7-1), LW #3 @ Algona

4. West Delaware (8-0), LW #4 @ #1 Clear Lake

5. Sioux Center (7-1), LW #5 vs Humboldt

6. Central DeWitt (6-2), LW #8 vs Center Point-Urbana

7. Wahlert Catholic (6-2), LW #7 vs Maquoketa

8. Nevada (6-2), LW #10 @ Knoxville

9. Atlantic (6-2), LW (X) @ #10 Carroll

10.Carroll (5-3), LW (X) vs #9 Atlantic

Final Class 2A

1. Kuemper Catholic (8-0), LW #1 vs Grand View Christian

2. Osage (8-0), LW #2 vs Boyden-Hull/Rock Valley

3. PCM (Monroe) (7-1), LW #3 vs West Liberty

4. Mid-Prairie (Wellman) (7-1), LW #6 vs North Fayette Valley

5. Van Meter (6-2), LW #8 vs South Tama

6. Clarinda (6-2), LW (X) vs Pella Christian

7. Cherokee (6-2), LW (X) vs Spirit Lake

8. Okoboji (7-1), LW #4 vs Unity Christian

9. Centerville (7-1), LW #5 vs Mediapolis

10.Alburnett (6-2), LW #10 vs Crestwood

Final Class 1A

1. Grundy Center (8-0), LW #1 vs Eddyville-Blakesburg-Fremont

2. West Lyon (8-0), LW #2 vs East Sac County

3. Regina Catholic (8-0), LW #3 vs Northeast

4. Treynor (7-1), LW #4 vs Ogden

5. Pleasantville (7-1), LW #5 vs Durant

6. South Hardin (7-1), LW #6 vs Camanche

7. Beckman Catholic (7-1), LW #7 vs Jesup

8. Underwood (6-2), LW #8 vs South Central Calhoun

9. West Marshall (6-2), LW #9 vs Shenandoah

10.Cascade (6-2), LW #10 vs Union

Final Class A

1. West Hancock (8-0), LW #1 vs Gehlen Catholic

2. Saint Ansgar (8-0), LW #2 vs East Marshall

3. MMCRU (8-0), LW #3 vs Belmond-Klemme

4, AC/GC (8-0), LW #4 vs Logan-Magnolia

5. Wapsie Valley (8-0), LW #7 vs Starmont

6. Woodbury Central (8-0), LW #6 vs AHSTW

7. Pekin (8-0), LW #9 vs Earlham

8. West Sioux (7-1), LW #10 vs IKM-Manning

9. Lynnville-Sully (7-1), LW (X) vs Wapello

10.North Linn (7-1), LW #5 vs Columbus

Final 8-Player

1. Bishop Garrigan (8-0), LW #1 vs Kingsley-Pierson

2. Iowa Valley (8-0), LW #2 vs Moravia

3. Gladbrook-Reinbeck (8-0), LW #3 vs AR-WE-VA

4. Woodbine (7-0), LW #4 vs Exira-EHK

5. Audubon (8-0), LW #5 vs Lenox

6. Edgewood-Colesburg (8-0), LW #6 vs WACO

7. GTRA (8-0), LW #7 vs North Union

8. Bedford (7-1), LW #8 vs Wayne

9. Easton Valley (7-1), LW #9 vs Belle Plaine

10.Don Bosco (5-2), LW #10 vs Collins-Maxwell