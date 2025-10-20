Radio Iowa High School Football Poll 10/20/25

Class 5A
1. Dowling Catholic (7-1). LW #3 @ Marshalltown
2. Iowa City Liberty (7-1), LW #4 vs Muscatine
3. Sioux City East (7-1), LW #5 @ Ames
4. Ankeny (6-2), LW #6 @ CB Abe Lincoln
5. Waukee Northwest (7-1), LW #1 @ Norwalk
6. WDM Valley (6-2), LW #2 vs DSM Lincoln
7. Johnston (6-2), LW #9 vs DSM Roosevelt
8. Cedar Rapids Prairie (5-3), LW (X) @ Dubuque Senior
9. Iowa City West (6-2), LW #7 vs Linn-Mar
10.Cedar Falls (6-2), LW #8 vs CR Jefferson
Class 4A
1. Cedar Rapids Xavier (8-0), LW #1 @ Mason City
2. Sergeant Bluff-Luton (7-1), LW #2 @ Spencer
3. North Polk (7-1), LW #3 @ #6 Gilbert
4. ADM (Adel) (7-1), LW #4 vs Denison-Schleswig
5. Newton (7-1), LW #5 vs Marion
6. Gilbert (8-0), LW #6 vs #3 North Polk
7. Pella (7-1), LW #7 @ Grinnell
8. Western Dubuque (6-2), LW #9 @ Burlington
9. Fort Dodge (7-1), LW #10 @ Sioux City West
10.Decorah (6-2), LW #8 vs Waverly-Shell Rock
Class 3A
1. Clear Lake (8-0), LW #1 vs #4 West Delaware
2. Solon (8-0), LW #2 @ Fort Madison
3. Bishop Heelan (7-1), LW #3 @ Algona
4. West Delaware (8-0), LW #4 @ #1 Clear Lake
5. Sioux Center (7-1), LW #5 vs Humboldt
6. Central DeWitt (6-2), LW #8 vs Center Point-Urbana
7. Wahlert Catholic (6-2), LW #7 vs Maquoketa
8. Nevada (6-2), LW #10 @ Knoxville
9. Atlantic (6-2), LW (X) @ #10 Carroll
10.Carroll (5-3), LW (X) vs #9 Atlantic
Final Class 2A
1. Kuemper Catholic (8-0), LW #1 vs Grand View Christian
2. Osage (8-0), LW #2 vs Boyden-Hull/Rock Valley
3. PCM (Monroe) (7-1), LW #3 vs West Liberty
4. Mid-Prairie (Wellman) (7-1), LW #6 vs North Fayette Valley
5. Van Meter (6-2), LW #8 vs South Tama
6. Clarinda (6-2), LW (X) vs Pella Christian
7. Cherokee (6-2), LW (X) vs Spirit Lake
8. Okoboji (7-1), LW #4 vs Unity Christian
9. Centerville (7-1), LW #5 vs Mediapolis
10.Alburnett (6-2), LW #10 vs Crestwood
Final Class 1A
1. Grundy Center (8-0), LW #1 vs Eddyville-Blakesburg-Fremont
2. West Lyon (8-0), LW #2 vs East Sac County
3. Regina Catholic (8-0), LW #3 vs Northeast
4. Treynor (7-1), LW #4 vs Ogden
5. Pleasantville (7-1), LW #5 vs Durant
6. South Hardin (7-1), LW #6 vs Camanche
7. Beckman Catholic (7-1), LW #7 vs Jesup
8. Underwood (6-2), LW #8 vs South Central Calhoun
9. West Marshall (6-2), LW #9 vs Shenandoah
10.Cascade (6-2), LW #10 vs Union
Final Class A
1. West Hancock (8-0), LW #1 vs Gehlen Catholic
2. Saint Ansgar (8-0), LW #2 vs East Marshall
3. MMCRU (8-0), LW #3 vs Belmond-Klemme
4, AC/GC (8-0), LW #4 vs Logan-Magnolia
5. Wapsie Valley (8-0), LW #7 vs Starmont
6. Woodbury Central (8-0), LW #6 vs AHSTW
7. Pekin (8-0), LW #9 vs Earlham
8. West Sioux (7-1), LW #10 vs IKM-Manning
9. Lynnville-Sully (7-1), LW (X) vs Wapello
10.North Linn (7-1), LW #5 vs Columbus
Final 8-Player
1. Bishop Garrigan (8-0), LW #1 vs Kingsley-Pierson
2. Iowa Valley (8-0), LW #2 vs Moravia
3. Gladbrook-Reinbeck (8-0), LW #3 vs AR-WE-VA
4. Woodbine (7-0), LW #4 vs Exira-EHK
5. Audubon (8-0), LW #5 vs Lenox
6. Edgewood-Colesburg (8-0), LW #6 vs WACO
7. GTRA (8-0), LW #7 vs North Union
8. Bedford (7-1), LW #8 vs Wayne
9. Easton Valley (7-1), LW #9 vs Belle Plaine
10.Don Bosco (5-2), LW #10 vs Collins-Maxwell