Radio Iowa High School Football Poll 10/27/25

Final Class 5A
1. Dowling Catholic (8-1), LW #1 vs Waterloo West
2. Iowa City Liberty (8-1), LW #2 vs Waukee
3. Sioux City East (8-1), LW #3 vs Dallas Center-Grimes
4. Ankeny (7-2), LW #4 vs S.E. Polk
5. Waukee Northwest (8-1), LW #5 vs Indianola
6. WDM Valley (7-2), LW #6 vs #8 CR Prairie
7. Johnston (7-2), LW #7 vs Ankeny Centennial
8. Cedar Rapids Prairie (6-3), LW #8 @ #6 Valley
9. Iowa City West (7-2), LW #9 @ #10 Cedar Falls
10.Cedar Falls (7-2), LW #10 vs #9 Iowa City West
Final Class 4A
1. Cedar Rapids Xavier (9-0), LW #1 vs Waverly-Shell Rock
2. Sergeant Bluff-Luton (8-1), LW #2 vs Le Mars
3. Gilbert (9-0), LW #6 vs Lewis Central
4. Newton (8-1), LW #5 vs #9 Fort Dodge
5. ADM (Adel) (8-1), LW #4 vs North Scott
6. Pella (8-1), LW #7 vs Davenport North
7. North Polk (7-2), LW #3 vs Glenwood
8. Western Dubuque (7-2), LW #8 vs #10 Decorah
9. Fort Dodge (8-1), LW #9 @ #4 Newton
10.Decorah (7-2), LW #10 @ #8 Western Dubuque
Final Class 3A
1. Clear Lake (9-0), LW #1 vs Mount Vernon
2. Solon (9-0), LW #2 vs Benton
3. Sioux Center (8-1), LW #5 vs DSM Christian
4. West Delaware (8-1), LW #4 vs Mount Pleasant
5. Wahlert Catholic (7-2), LW #7 vs #6 Central DeWitt
6. Central DeWitt (7-2), LW #6 @ #5 Wahlert
7. Bishop Heelan (7-2), LW #3 vs Atlantic
8. Nevada (7-2), LW #8 vs #9 Carroll
9. Carroll (6-3), LW #10 @ #8 Nevada
10.Winterset (6-3), LW (X) vs Independence