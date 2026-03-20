Businesses in Adel, Waverly given Iowa economic tax incentives

The Iowa Economic Development Authority Board today approved $121,000 in tax credits for Refreshments Manufacturers of Iowa to build a production facility in Adel.
The startup company makes ready-to-drink canned cocktails and nonalcoholic mocktails under the brand Offline Cocktails. They’re expected to create 8 jobs.
United Equipment Accessories also was awarded $32,000s in tax credits to buy a warehouse and expand operations in Waverly. The company founded in 1952 makes parts for industrial applications. They are expected to create 18 jobs.