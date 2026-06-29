Radio Iowa/Baseball Coaches Association High School Poll 6/29/26

Class 4A
1. Sioux City East (33-2), LW #1
2. Indianola (25-2), LW #2
3. Cedar Rapids Prairie (25-5), LW #3
4. Waukee (21-8), LW #5
5. Cedar Rapids Kennedy (22-6), LW #4
6. Pleasant Valley (21-7), LW #6
7. Johnston (16-10), LW (X)
8. Cedar Falls (19-8), LW #8
9. Urbandale (21-9), LW #7
10.West Des Moines Valley (18-12), LW (X)
Class 3A
1. Dubuque Wahlert (27-3), LW #1
2. Marion (22-5), LW #4
3. Solon (17-5), LW #3
4. Carlisle (18-7), LW #6
5. Cedar Rapids Xavier (17-11), LW #7
6. Western Dubuque (16-10), LW #5
7. MOC-Floyd Valley (17-7), LW #2
8. North Polk (18-7), LW (X)
9. Waverly-Shell Rock (18-5), LW (X)
10.Sioux City Heelan (22-11), LW #8
Final Class 2A
1. Pleasantville (26-1), LW #1
2. Roland-Story (30-1), LW #2
3. Iowa City Regina (23-2), LW #3
4. West Lyon (18-1), LW #4
5. Cascade (20-1), LW #5
6. Dyersville Beckman (19-8), LW #6
7. Unity Christian (18-9), LW #7
8. Underwood (18-3), LW #10
9. Kuemper Catholic (18-8), LW #9
10.Pocahantas Area (16-7), LW (X)
Final Class 1A
1. Coon Rapids-Bayard (22-3), LW #1
2. Martensdale-St. Marys (25-3), LW #2
3. Saint Ansgar (20-3), LW #3
4. South Winneshiek (21-1), LW #5
5. Mason City Newman (20-8), LW #4
6. Remsen St. Mary’s (16-5), LW #10
7. Lynnville-Sully (21-2), LW #9
8. Sigourney (18-3), LW #6
9. North Linn (17-6), LW #8
10.Wapsie Valley (13-5), LW (X)