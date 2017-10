Radio Iowa High School Football Poll 10/10/17

Class 4A

1. Dowling Catholic (7-0), LW #1 vs Ankeny Centennial

2. Iowa City West (7-0), LW #2 vs Linn-Mar

3. WDM Valley (6-1), LW #3 @ Newton

4. Bettendorf (6-1), LW #4 vs Iowa City High

5. Cedar Rapids Prairie (6-1), LW #5 @ Burlington

6. Johnston (6-1), LW #6 @ #8 Waukee

7. Cedar Falls (6-1), LW #7 vs CR Jefferson

8. Waukee (5-2), LW #8 vs #6 Johnston

9. North Scott (6-1), LW #10 @ Dubuque Senior

10.S.E. Polk (4-3), LW (X) vs Marshalltown

Class 3A

1. Cedar Rapids Xavier (7-0), LW #1 @ Vinton-Shellsburg

2. Solon (7-0), LW #2 vs West Burlington

3. Sergeant Bluff-Luton (7-0), LW #3 @ Spirit Lake

4. Dallas Center-Grimes (7-0), LW #4 vs Boone

5. Pella (6-1), LW #5 @ North Polk

6. Harlan (6-1), LW #6 vs Denison-Schleswig

7. West Delaware (6-1), LW #9 @ Marion

8. Webster City (6-1), LW #10 vs Iowa Falls-Alden

9. Waverly-Shell Rock (6-1), LW #8 vs South Tama

10.Davenport Assumption (5-2), LW (X) @ Clear Creek-Amana

Class 2A

1. Cascade (7-0), LW #2 @ Waterloo Columbus

2. Mount Vernon (6-1), LW #3 @ West Liberty

3. Waukon (6-1), LW #5 vs Oelwein

4. Boyden-Hull/Rock Valley (6-1), LW #6 @ #7 Sioux Center

5. Clear Lake (6-1), LW #7 @ Crestwood

6. Williamsburg (6-1), LW #1 vs N.E. (Goose Lake)

7. Sioux Center (7-0), LW #8 vs #4 Boyden-Hull/Rock Valley

8. South Central Calhoun (6-1), LW #9 @ Red Oak

9. PCM (Monroe) (6-1), LW #10 @ Davis County

10.Union (LaPorte City) (5-2), LW #4 vs North Fayette Valley

Class 1A

1. West Lyon (7-0), LW #1 vs Sibley-Ocheyedan

2. Pella Christian (7-0), LW #2 vs Central Decatur

3. Van Meter (7-0), LW #4 vs Panorama

4. Iowa City Regina (5-2), LW #6 vs Columbus Jct.

5. AHSTW (Avoca) (7-0), LW #7 vs Logan-Magnolia

6. West Branch (7-0), LW #8 vs Tipton

7. Pleasantville (6-1), LW #5 vs Woodward-Granger

8. Western Christian (Hull) (5-2), LW #3 vs Unity Christian

9. Bellevue (6-1), LW #9 vs Jesup

10.Denver (6-1), LW #10 @ BCLUW

Class A

1. Lynnville-Sully (7-0), LW #3 Idle

2. West Sioux (7-0), LW #4 @ Woodbury Central

3. Hudson (7-0), LW #6 vs Grand View Christian

4. Algona Garrigan (7-0), LW #5 @ HMS Hartley

5. Wapsie Valley (7-0), LW #7 @ Postville

6. Saint Ansgar (7-0), LW #8 @ West Hancock

7. Southwest Valley (7-0), LW #10 @ S.E. Warren

8. Council Bluffs St. Albert (6-1), LW #2 vs Riverside (Oakland)

9. Gladbrook-Reinbeck (6-1), LW #1 vs Belle Plaine

10.East Buchanan (6-1), LW #9 @ Edgewood-Colesburg

8-Man

1. Don Bosco (7-0), LW #1 @ Central City

2. Audubon (7-0), LW #2 vs Collins-Maxwell

3. Remsen St. Mary’s (7-0), LW #3 vs Heartland Christian

4. Sidney (7-0), LW #4 vs Essex

5. Tripoli (7-0), LW #6 vs Dunkerton

6. Newell-Fonda (6-1), LW #6 @ West Bend-Mallard

7. Riceville (6-1), LW (X) vs North Iowa

8. Stanton (7-1), LW (X) Idle

9. Baxter (6-1), LW (X) vs Springville

10.Graettinger-Terril/Ruthven-Ayrshire (4-2), LW (X) @ Harris-Lake Park