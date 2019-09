Radio Iowa High School Football Poll 9/23/19

Class 4A

1. WDM Valley (4-0), LW #2 vs CB Thomas Jefferson

2. Dowling Catholic (3-1), LW #4 @ #8 Ankeny

3. Cedar Falls (4-0), LW #5 vs Dubuque Hempstead

4. Bettendorf (3-1), LW #3 @ CR Washington

5. Cedar Rapids Kennedy (3-1), LW #6 @ Davenport West

6. Ankeny Centennial (3-1), LW #1 @ Marshalltown

7. Southeast Polk (3-1), LW #7 @ #9 Fort Dodge

8. Ankeny (2-2), LW #8 vs #2 Dowling Catholic

9. Fort Dodge (4-0), LW #9 vs #7 S.E. Polk

10.Waterloo West (3-1), LW #10 vs CR Jefferson

Class 3A

1. Western Dubuque (4-0), LW #1 @ Dubuque Wahlert

2. Solon (4-0), LW #2 vs Fort Madison

3. Cedar Rapids Xavier (4-0), LW #3 vs Muscatine

4. Lewis Central (4-0), LW #5 vs Creston/O-M

5. Dallas Center-Grimes (3-1), LW (X) vs Perry

6. North Scott (3-1), LW #4 vs Central DeWitt

7. Sergeant Bluff-Luton (3-1), LW #7 vs Sioux City Heelan

8. Washington (4-0), LW #8 vs Keokuk

9. Independence (4-0), LW (X) @ Independence

10.Norwalk (3-1), LW (X) vs Carlisle

Class 2A

1. Waukon (4-0), LW #1 @ #10 Monticello

2. Clear Lake (4-0), LW #2 @ Hampton-Dumont

3. Algona (4-0), LW #3 @ Garner-Hayfield-Ventura

4. Waterloo Columbus (4-0), LW #6 vs Oelwein

5. Des Moines Christian (4-0), LW #5 @ Centerville

6. Greene County (4-0), LW #7 @ Shenandoah

7. Benton (4-0), LW #8 vs Union (LaPorte City)

8. OABCIG (4-0), LW #10 vs Red Oak

9. Crestwood (2-2), LW #4 vs Iowa Falls-Alden

10.Monticello (4-0), LW (X) vs #1 Waukon

Class 1A

1. West Sioux (4-0), LW #1 @ Sibley-Ocheyedan

2. Dike-New Hartford (4-0), LW #2 vs North Linn

3. Van Meter (4-0), LW #3 vs ACGC

4. West Branch (4-0), LW #4 vs Bellevue

5. West Lyon (4-0), LW #5 @ Emmetsburg

6. South Central Calhoun (4-0), LW #6 vs Ogden

7. Western Christian (4-0), LW #7 vs Unity Christian

8. Iowa City Regina (3-1), LW (X) @ East Marshall

9. Mounty Ayr (4-0), LW #9 vs West Central Valley

10.Treynor (4-0), LW #10 @ East Sac County

Class A

1. West Hancock (4-0), LW #1 @ #9 Garrigan

2. Saint Ansgar (4-0), LW #2 @ Nashua-Plainfield

3. North Tama (4-0), LW #3 vs East Buchanan

4. Westwood (Sloan) (4-0), LW #6 @ Logan-Magnolia

5. Wapsie Valley (3-1), LW #5 @ South Winneshiek

6. Grundy Center (4-0), LW #8 vs GMG (Garwin)

7. BGM (Brooklyn ) (4-0), LW #7 vs Highland (Riverside)

8. South O’Brien (4-0), LW #10 @ HMS (Hartley)

9. Algona Garrigan (3-1), LW #9 vs #1 West Hancock

10.MFL MarMac (4-0), LW (X) vs Clayton Ridge

Eight-man

1. Don Bosco (4-0), LW #1 vs Tripoli

2. Turkey Valley (4-0), LW #2 vs Central City

3. Remsen St. Mary’s (4-0), LW #4 vs AR-WE-VA

4. Coon Rapids-Bayard (4-0), LW #5 vs West Harrison

5. Audubon (4-1), LW #6 vs Boyer Valley

6. Lenox (5-0), LW #8 vs Mormon Trail

7. Montezuma (4-0), LW (X) @ Lone Tree

8. Harris-Lake Park (4-0), LW #9 @ West Bend-Mallard

9. Newell-Fonda (3-0), LW #10 vs River Valley

10.New London (4-0), LW #3 @ HLV