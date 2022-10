Radio Iowa High School Football Poll 10/17/22

Class 5A

1. Pleasant Valley (8-0), LW #1 vs Iowa City West

2. Dowling Catholic (7-1), LW #2 vs Waukee

3. Ankeny (7-1), LW #3 @ DSM Lincoln

4. Southeast Polk (7-1), LW #4 @ CR Jefferson

5. Cedar Falls (6-2), LW #5 @ Dubuque Senior

6. Cedar Rapids Prairie (6-2), LW #8 vs #10 Linn-Mar

7. Johnston (5-3), LW (X) @ Ames

8. Sioux City East (7-2), LW #9 vs Sioux City West

9. Cedar Rapids Kennedy (6-2), LW #6 vs Dubuque Hempstead (Thur)

10.Linn-Mar (5-3), LW (X) @ #6 Prairie

Class 4A

1. Lewis Central (9-0), LW #1 vs Winterset

2. Cedar Rapids Xavier (8-0), LW #2 vs Oskaloosa

3. Waverly-Shell Rock (8-0), LW #3 @ Decorah

4. Carlisle (7-1), LW #4 Idle

5. Iowa City Liberty (7-1), LW #5 vs Clinton

6. Bondurant-Farrar (7-1), LW #6 @ Norwalk

7. North Scott (6-2), LW #7 vs Mount Pleasant

8. Cedar Rapids Washington (5-3), LW (X) @ Pella

9. Indianola (5-3), LW #8 @ Boone

10.Western Dubuque (5-3), LW #10 vs Mason City

Class 3A

1. Harlan (7-1), LW #1 vs Knoxville

2. Mount Vernon (8-0), LW #3 @ Vinton-Shellsburg

3. Independence (8-1), LW #4 vs Center Point-Urbana

4. Nevada (7-1), LW #5 vs #8 North Polk

5. Solon (6-2), LW #6 @ Keokuk

6. Humboldt (7-1), LW #2 @ Algona

7. ADM (Adel) (7-1), LW #7 @ Saydel

8. North Polk (6-2), LW #8 @ #4 Nevada

9. Benton (6-2), LW (X) @ Central DeWitt

10.MOC-Floyd Valley (6-2), LW (X) vs Sioux Center

Class 2A (Final)

1. Williamsburg (8-0), LW #1 vs Camanche

2. Central Lyon/George-Little Rock (8-0), LW #2 vs Iowa Falls-Alden

3. West Marshall (8-0), LW #3 vs Clarke

4. Spirit Lake (8-0), LW #4 vs Sheldon

5. OABCIG (7-1), LW #5 vs Unity Christian

6. West Lyon (6-2), LW #6 vs Estherville Lincoln Central

7. Greene County (6-1), LW #7 vs Union

8. Osage (6-2), LW #8 vs Clarion-Goldfield-Dows

9. Waukon (5-3), LW (X) vs New Hampton

10.Dubuque Wahlert (6-2), LW (X) vs West Liberty

Class 1A (Final)

1. Van Meter (7-1), LW #1 vs vs Pleasantville

2. Underwood (8-1), LW #2 vs Interstate-35

3. West Branch (8-0), LW #3 vs South Hardin

4. West Sioux (7-1), LW #4 vs East Sac County

5. MFL MarMac (7-1), LW #7 vs Durant

6. Aplington-Parkersburg (7-1), LW #6 vs Eagle Grove

7. Carroll Kuemper (7-1), LW #5 vs Emmetsburg @ Buena Vista

8. Pella Christian (8-1), LW #9 vs Iowa City Regina

9. South Hamilton (7-1), LW #10 vs Ridge View

10.Dike-New Hartford (6-2), LW (X) vs Cascade

Class A (Final)

1. West Hancock (8-0), LW #1 vs Nashua Plainfield

2. Lynnville-Sully (8-0), LW #2 vs Earlham

3. Grundy Center (8-0), LW #3 vs Belle Plaine

4. Woodbury Central (8-0), LW #4 vs South O’Brien

5. AHSTW (Avoca) (8-0), LW #5 vs Westwood

6. North Linn (7-1), LW #6 vs Wapello

7. East Buchanan (7-1), LW #7 vs Lisbon

8. Alburnett (7-1), LW #10 vs Bellevue

9. HMS (Hartley) (6-2), LW #9 vs North Union

10.Columbus Junction (7-1), LW #8 vs Maquoketa Valley

8-Player (Final)

1. Remsen St. Mary’s (8-0), LW #1 vs Audubon

2. WACO (9-0), LW #2 vs Martensdale-St. Marys

3. Don Bosco (8-0), LW #3 vs Winfield-Mt. Union

4. Easton Valley (6-1), LW #4 vs BGM

5. Gladbrook-Reinbeck (7-1), LW #5 vs New London

6. Lenox (8-0), LW #6 vs Colo-Nesco

7. Newell-Fonda (7-1), LW #7 vs Harris-Lake Park

8. West Harrison (8-0), LW #9 vs Bedford

9. Southeast Warren (8-1), LW #10 vs East Mills

10.GTRA (7-1), LW (X) vs Kingsley-Pierson