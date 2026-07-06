Radio Iowa/Baseball Coaches Association High School Poll

Final Class 4A
1. Sioux City East (37-2). LW #1
2. Cedar Rapids Prairie (29-6), LW #3
3. Indianola (28-4), LW #2
4. Waukee (25-9), LW #4
5. Cedar Rapids Kennedy (24-6), LW #5
6. Johnston (21-10), LW #7
7. Pleasant Valley (26-10), LW #6
8. Waukee Northwest (21-11), LW (X)
9. Urbandale (23-12), LW #9
10.Cedar Falls (21-12), LW #8
Final Class 3A
1. Dubuque Wahlert (30-5), LW #1
2. Marion (24-7), LW #2
3. Carlisle (22-8), LW #4
4. Cedar Xavier (19-12), LW #5
5. North Polk (23-7), LW #8
6. Western Dubuque (18-12), LW #6
7. Solon (20-8), LW #3
8. MOC-Floyd Valley (20-8), LW #7
9. Waverly-Shell Rock (21-6), LW #9
10.Davenport Assumption (22-13), LW (X)