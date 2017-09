Radio Iowa High School Football Poll 9-18-17

Class 4A

1. Dowling Catholic (4-0), LW #1 vs Sioux City West

2. Iowa City West (4-0), LW #2 vs #3 Cedar Rapids Prairie

3. Cedar Rapids Prairie (4-0), LW #3 @ #2 Iowa City West

4. WDM Valley (3-1), LW #4 @ Fort Dodge

5. Lewis Central (4-0), LW #6 vs Urbandale

6. Johnston (3-1), LW #5 @ DSM East

7. Bettendorf (3-1), LW (X) @ Muscatine

8. Cedar Falls (3-1), LW #8 vs Mason City

9. S.E. Polk (2-2), LW (X) @ Indianola

10.Waukee (2-2), LW #9 @ DSM Roosevelt

Class 3A

1. Cedar Rapids Xavier (4-0), LW #1 vs #8 Decorah

2. Solon (4-0), LW #2 @ Oskaloosa

3. Sergeant Bluff-Luton (4-0), LW #3 vs Spencer

4. Sioux City Heelan (3-1), LW #4 vs LeMars

5. Dallas Center-Grimes (4-0), LW #5 @ Perry

6. Webster City (4-0), LW #6 vs Ballard

7. Pella (3-1), LW #7 vs Grinnell

8. Decorah (4-0), LW (X) @ #1 Xavier

9. Boone (4-0), LW #10 vs Gilbert

10.Harlan (3-1), LW (X) vs Adel ADM

Class 2A

1. Williamsburg (4-0), LW #1 vs Mediapolis

2. Cascade (4-0), LW #2 vs Monticello

3. Mount Vernon (3-0), LW #4 vs Northeast (Goose Lake)

4. Union (LaPorte City) (3-1), LW #5 vs Dyersville Beckman

5. Waukon (3-1), LW #3 vs Columbus Jct.

6. Boyden-Hull/Rock Valley (3-1), LW #7 vs Pocahontas Area

7. Clear Lake (3-1), LW #9 @ Forest City

8. Sioux Center (4-0), LW #8 @ Estherville Lincoln Central

9. West Marshall (3-1), LW #10 vs Dike-New Hartford

10.South Central Calhoun (3-1), LW (X) @ Clarinda

Class 1A

1. West Lyon (4-0), LW #1 vs Alta-Aurelia

2. Pella Christian (4-0), LW #2 vs Mount Ayr

3. Western Christian (3-1), LW #3 @ Hinton

4. Van Meter (4-0), LW #4 @ Eagle Grove

5. Pleasantville (4-0), LW #5 vs Woodward Academy

6. Bellevue (4-0), LW #6 @ #9 West Branch

7. Iowa City Regina (2-2), LW #7 vs Highland (Riverside)

8. AHSTW (Avoca) (4-0), LW #8 vs Treynor

9. West Branch (4-0), LW #9 vs #6 Bellevue

10.Wilton (4-0), LW #10 vs Louisa-Muscatine

Class A

1. Gladbrook-Reinbeck (4-0), LW #1 vs BGM

2. Council Bluffs St. Albert (4-0), LW #2 vs Earlham

3. Lynnville-Sully (4-0), LW #3 @ Winfield-Mt. Union

4. West Sioux (4-0), LW #4 @ West Monona

5. Lisbon (4-0), LW #5 vs East Buchanan

6. Algona Garrigan (4-0), LW #6 vs MMCRU

7. Hudson (4-0), LW #7 vs GMG Garwin

8. Wapsie Valley (4-0), LW #8 @ Edgewood-Colesburg

9. Pekin (5-0), LW #10 vs Cardinal (Eldon)

10.Saint Ansgar (4-0), LW (X) vs West Fork

8-man

1. Don Bosco (4-0), LW #1 @ Central Elkader

2. Audubon (4-0), LW #2 @ River Valley

3. Remsen St. Mary’s (4-0), LW #3 @ #4 Newell-Fonda

4. Newell-Fonda (4-0), LW #4 vs #2 Remsen-St. Mary’s

5. Harris-Lake Park (3-1), LW #7 Idle

6. Sidney (4-0), LW #9 vs CAM (Anita)

7. Lone Tree (5-0), LW #10 vs Baxter

8. Graettinger-Terrill/Ruthven-Ayrshire (2-1), LW #8 vs Kingsley-Pierson

9. Tripoli (4-0), LW (X) @ West Central (Maynard)

10.AR-WE-VA (Westside) (4-1), LW (X) @ West Harrison