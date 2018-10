Radio Iowa High School Football Poll 10/8/18

Class 4A

1. WDM Valley (7-0) LW #1 vs #10 Ames

2. Cedar Falls (7-0) LW #2 vs Dubuque Senior

3. Ankeny Centennial (7-0) LW #3 @ DSM Roosevelt

4. Bettendorf (6-1) LW #4 @ Davenport West

5. Iowa City West (6-1) LW #5 vs Muscatine

6. Dowling Catholic (5-2) LW #6 @ DSM Hoover

7. Johnston (5-2) LW #7 @ Mason City

8. Waukee (5-2) LW #8 @ Indianola

9. Cedar Rapids Prairie (6-1) LW #9 vs Waterloo West

10.Ames (5-2) LW (X) @ #1 Valley

Class 3A

1. Lewis Central (7-0) LW #1 vs Glenwood

2. Cedar Rapids Xavier (7-0) LW #2 @ Center Point-Urbana

3. Solon (7-0) LW #4 @ Keokuk

4. North Scott (6-1) LW #5 @ #5 Clear Creek-Amana

5. Clear Creek-Amana (7-0) vs #4 North Scott

6. Sergeant Bluff-Luton (6-1) LW #8 vs Denison-Schleswig

7. Oskaloosa (6-1) LW (X) @ Knoxville

8. Sioux City Heelan (6-1) LW #10 vs Storm Lake

9. Pella (6-1) LW #3 vs Newton

10.Decorah (5-2) LW (X) @ Waterloo East

Class 2A

1. PCM (Monroe) (7-0) LW #1 @ Clarke (Osceola)

2. Boyden-Hull/Rock Valley (6-1) LW #2 vs MOC-Floyd Valley

3. Waukon (6-1) LW #3 @ Anamosa

4. Algona (7-0) LW #4 vs #8 Spirit Lake

5. Union (LaPorte City) (5-2) LW #5 vs Nevada

6. West Marshall (6-1) LW #6 @ #7 Benton

7. Benton (6-1) LW #7 vs #6 West Marshall

8. Spirit Lake (6-1) LW #8 @ #4 Algona

9. Greene County (6-1) LW #9 @ Red Oak

10. Crestwood (4-3) LW (X) @ Hampton-Dumont

Class 1A

1. Van Meter (7-0) LW #1 vs Mount Ayr

2. Dike-New Hartford (7-0) LW #2 vs South Hardin

3. South Central Calhoun (7-0) LW #3 vs Eagle Grove

4. Bellevue (7-0) LW #4 vs N.E. Goose Lake

5. Wilton (6-1) LW #5 vs Columbus Jct.

6. West Sioux (6-1) LW #9 @ Unity Christian

7. West Branch (6-1) LW #7 vs Cascade

8. Interstate-35 (Truro) (7-0) LW #10 vs Pleasantville

9. Pella Christian (5-2) LW (X) @ Woodward-Granger

10.West Lyon (5-2) LW #6 vs Sibley-Ocheyedan

Class A

1. Hudson (7-0) LW #1 vs #9 Grundy Center

2. Algona Garrigan (7-0) LW #2 vs West Fork

3. AHSTW (Avoca) (7-0) LW #3 @ Southwest Valley

4. North Tama (6-1) LW #4 vs Postville

5. BGM (Brooklyn) (7-0) LW #5 @ Durant

6. Edgewood-Colesburg (6-1) LW #6 vs MFL-Mar-Mac

7. Belmond-Klemme (6-1) LW #7 @ North Union

8. Saint Ansgar (5-2) LW #8 @ #10 Newman Catholic

9. Grundy Center (5-2) LW (X) @ #1 Hudson

10. Mason City Newman (5-2) LW #9 vs #8 Saint Ansgar

Eight-man

1. Iowa Valley (7-0) LW #2 @ Montezuma

2. Northwood-Kensett (7-0) LW #3 vs Tripoli

3. AR-WE-VA (7-0) LW #4 @ Kingsley-Pierson

4. New London (6-1) LW #1 @ English Valleys

5. Don Bosco (6-1) LW #7 vs North Iowa

6. Midland (Wyoming) (7-1) LW #6 vs #8 Central City

7. S.E. Warren (8-0) LW #7 @ Murray

8. Central City (7-0) LW #10 @ #6 Midland

9. Newell-Fonda (6-1) LW #9 vs Remsen St. Mary’s

10.Turkey Valley (6-1) LW (X) @ Easton Valley