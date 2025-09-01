Radio Iowa High School Football Poll 9/1/25

Class 5A.
1. WDM Valley (1-0), LW #1 @ #3 Waukee Northwest
2. Southeast Polk (1-0), LW #2 vs #4 Iowa City Liberty
3. Waukee Northwest (1-0), LW #4 vs #1 Valley
4. Iowa City Liberty (1-0), LW #5 @ #2 Southeast Polk
5. Dowling Catholic (0-1), LW #3 vs #6 Johnston
6. Johnston (1-0), LW (X) @ #5 Dowling
7. Iowa City West (1-0), LW (X) vs Dubuque Hempstead
8. Pleasant Valley (1-0), LW #9, @ Cedar Falls
9. Sioux City East (1-0), LW #10 @ Norwalk
10.Ankeny (0-1), LW #6 @ Waukee
Class 4A
1. Cedar Rapids Xavier (1-0), LW #1 vs Western Dubuque
2. Pella (1-0), LW #2 @ Waverly-Shell Rock
3. Fort Dodge (1-0), LW #4 @ Webster City
4. ADM (Adel) (1-0), LW #7 vs Ballard
5. Newton (1-0), LW #5 @ #9 North Polk
6. Decorah (1-0), LW #8 vs Crestwood
7. Le Mars (1-0), LW #9 vs 3A #1 Bishop Heelan
8. Sergeant Bluff-Luton (0-1), LW #3 vs Lewis Central
9. North Polk (1-0), LW (X) vs #5 Newton
10.Clear Creek-Amana (1-0), LW (X) @ Davenport North
Class 3A
1. Bishop Heelan (1-0), LW #1 @ 4A #7 Le Mars
2. Mount Vernon (1-0), LW #2 vs Benton
3. Humboldt (1-0), LW #3 vs #4 Clear Lake
4. Clear Lake (1-0), LW #4 @ #3 Humboldt
5. Algona (1-0), LW #5 vs 2A #1 Kuemper Catholic
6. Solon (1-0), LW #7 @ Williamsburg
7. MOC/Floyd Valley (1-0), LW #8 vs Unity Christian
8. Wahlert Catholic (1-0), LW #10 @ Anamosa
9. Nevada (1-0), LW #9 vs 2A #3 PCM (Monroe)
10.Des Moines Christian (1-0), LW (X) @ 2A #4 Roland-Story
Class 2A
1. Kuemper Catholic (1-0), LW #1 @ 3A #5 Algona
2. OABCIG (1-0), LW #4 vs 1A #5 Tri-Center
3. PCM (Monroe) (1-0), LW #5 @ 3A #9 Nevada
4. Roland-Story (1-0), LW #6 vs 3A #10 Des Moines Christian
5. Central Lyon/George-Little Rock (0-1), LW #2 vs 1A #2 West Lyon
6. Mid-Prairie (Wellman) (1-0), LW #8 @ #9 Alburnett
7. Osage (1-0), LW #9 @ Garner Hayfield Ventura
8. Van Meter (0-1), LW #3 vs 1A #8 Treynor
9. Alburnett (1-0), LW #10 VS #6 Mid-Prairie
10.Cherokee (0-1), LW #7 @ Estherville Lincoln Central
Class 1A
1. Grundy Center (1-0), LW #1 @ Waterloo Columbus
2. West Lyon (1-0), LW #2 @ 2A #5 Central Lyon/GLR
3. Regina Catholic (1-0), LW #3 vs West Branch
4. South Hardin (1-0), LW #4 @ Iowa Falls-Alden
5. Tri-Center (Neola) (1-0), LW #5 @ 2A #2 OABCIG
6. Underwood (1-0), LW #8 @ Interstate 35
7. Pleasantville (1-0), LW #6 vs Pella Christian
8. Treynor (1-0), LW #7 @ 2A #8 Van Meter
9. Emmetsburg (1-0), LW #9 @ Southeast Valley
10.Hinton (1-0), LW #10 vs A #3 MMCRU
Class A
1. West Hancock (1-0), LW #1 vs AGWSR
2. Saint Ansgar (1-0), LW #2 vs Starmont
3. MMCRU (1-0), LW #3 @ 1A #10 Hinton
4. Maquoketa Valley (1-0), LW #6 vs #7 North Linn
5. AC/GC (1-0), LW #8 @ Southwest Valley
6. Woodbury Central (1-0), LW #7 vs West Monona
7. North Linn (1-0), LW #9 @ #4 Maquoketa Valley
8. Mount Ayr (1-0), LW (X) @ Riverside
9. Madrid (0-1), LW #5 vs North Mahaska
10.Sioux Central (1-0), LW #10 vs West Sioux
8-Player
1. Bishop Garrigan (1-0), LW #1 @ Riceville
2. Iowa Valley (2-0), LW #2 @ Belle Plaine
3. Gladbrook-Reinbeck (1-0), LW #3 vs Meskwaki Settlement (Thurs)
4. Montezuma (1-0), LW #4 @ #10 Wayne (Corydon)
5. Fremont-Mills (1-0), LW #5 vs Boyer Valley
6. Woodbine (1-0), LW LW #9 vs Sidney
7. Audubon (1-0), LW (X) @ Griswold
8. Easton Valley (1-0), LW #10 @ Lansing Kee (Thurs)
9. Don Bosco (0-1), LW #6 vs West Central
10.Wayne (Corydon) (1-0), LW (X) vs #4 Montezuma