Radio Iowa High School Football Poll 9/1/25

by | Sep 1, 2025

Football Poll
Class 5A.
1.  WDM Valley (1-0), LW #1 @ #3 Waukee Northwest
2.  Southeast Polk (1-0), LW #2 vs #4 Iowa City Liberty
3.  Waukee Northwest (1-0), LW #4 vs #1 Valley
4.  Iowa City Liberty (1-0), LW #5 @ #2 Southeast Polk
5.  Dowling Catholic (0-1), LW #3 vs #6 Johnston
6.  Johnston (1-0), LW (X) @ #5 Dowling
7.  Iowa City West (1-0), LW (X) vs Dubuque Hempstead
8.  Pleasant Valley (1-0), LW #9, @ Cedar Falls
9.  Sioux City East (1-0), LW #10 @ Norwalk
10.Ankeny (0-1), LW #6 @ Waukee
Class 4A
1.  Cedar Rapids Xavier (1-0), LW #1 vs Western Dubuque
2.  Pella (1-0), LW #2 @ Waverly-Shell Rock
3.  Fort Dodge (1-0), LW #4 @ Webster City
4.  ADM (Adel) (1-0), LW #7 vs Ballard
5.  Newton (1-0), LW #5 @ #9 North Polk
6.  Decorah (1-0), LW #8 vs Crestwood
7.  Le Mars (1-0), LW #9 vs 3A #1 Bishop Heelan
8.  Sergeant Bluff-Luton (0-1), LW #3 vs Lewis Central
9.  North Polk (1-0), LW (X) vs #5 Newton
10.Clear Creek-Amana (1-0), LW (X) @ Davenport North
Class 3A
1.  Bishop Heelan (1-0), LW #1 @ 4A #7 Le Mars
2.  Mount Vernon (1-0), LW #2 vs Benton
3.  Humboldt (1-0), LW #3 vs #4 Clear Lake
4.  Clear Lake (1-0), LW #4 @ #3 Humboldt
5.  Algona (1-0), LW #5 vs 2A #1 Kuemper Catholic
6.  Solon (1-0), LW #7 @ Williamsburg
7.  MOC/Floyd Valley (1-0), LW #8 vs Unity Christian
8.  Wahlert Catholic (1-0), LW #10 @ Anamosa
9.  Nevada (1-0), LW #9 vs 2A #3 PCM (Monroe)
10.Des Moines Christian (1-0), LW (X) @ 2A #4 Roland-Story
Class 2A
1.  Kuemper Catholic (1-0), LW #1 @ 3A #5 Algona
2.  OABCIG (1-0), LW #4 vs 1A #5 Tri-Center
3.  PCM (Monroe) (1-0), LW #5 @ 3A #9 Nevada
4.  Roland-Story (1-0), LW #6 vs 3A #10 Des Moines Christian
5.  Central Lyon/George-Little Rock (0-1), LW #2 vs 1A #2 West Lyon
6.  Mid-Prairie (Wellman) (1-0), LW #8 @ #9 Alburnett
7.  Osage (1-0), LW #9 @ Garner Hayfield Ventura
8.  Van Meter (0-1), LW #3 vs 1A #8 Treynor
9.  Alburnett (1-0), LW #10 VS #6 Mid-Prairie
10.Cherokee (0-1), LW #7 @ Estherville Lincoln Central
Class 1A
1.  Grundy Center (1-0), LW #1 @ Waterloo Columbus
2.  West Lyon (1-0), LW #2 @ 2A #5 Central Lyon/GLR
3.  Regina Catholic (1-0), LW #3 vs West Branch
4.  South Hardin (1-0), LW #4 @ Iowa Falls-Alden
5.  Tri-Center (Neola) (1-0), LW #5 @ 2A #2 OABCIG
6.  Underwood (1-0), LW #8 @ Interstate 35
7.  Pleasantville (1-0), LW #6 vs Pella Christian
8.  Treynor (1-0), LW #7 @ 2A #8 Van Meter
9.  Emmetsburg (1-0), LW #9 @ Southeast Valley
10.Hinton (1-0), LW #10 vs A #3 MMCRU
Class A
1.  West Hancock (1-0), LW #1 vs AGWSR
2.  Saint Ansgar (1-0), LW #2 vs Starmont
3.  MMCRU (1-0), LW #3 @ 1A #10 Hinton
4.  Maquoketa Valley (1-0), LW #6 vs #7 North Linn
5.  AC/GC (1-0), LW #8 @ Southwest Valley
6.  Woodbury Central (1-0), LW #7 vs West Monona
7.  North Linn (1-0), LW #9 @ #4 Maquoketa Valley
8.  Mount Ayr (1-0), LW (X) @ Riverside
9.  Madrid (0-1), LW #5 vs North Mahaska
10.Sioux Central (1-0), LW #10 vs West Sioux
8-Player
1.  Bishop Garrigan (1-0), LW #1 @ Riceville
2.  Iowa Valley (2-0), LW #2 @ Belle Plaine
3.  Gladbrook-Reinbeck (1-0), LW #3 vs Meskwaki Settlement (Thurs)
4.  Montezuma (1-0), LW #4 @ #10 Wayne (Corydon)
5.  Fremont-Mills (1-0), LW #5 vs Boyer Valley
6.  Woodbine (1-0), LW LW #9 vs Sidney
7.  Audubon (1-0), LW (X) @ Griswold
8.  Easton Valley (1-0), LW #10 @ Lansing Kee (Thurs)
9.  Don Bosco (0-1), LW #6 vs West Central
10.Wayne (Corydon) (1-0), LW (X) vs #4 Montezuma


