Radio Iowa High School Football Poll 9/15/25

by | Sep 15, 2025

Football Poll
Class 5A
1.  Waukee Northwest (3-0), LW #1 @ CR Prairie
2.  Iowa City Liberty (3-0), LW #2 @ Johnston
3.  WDM Valley (2-1), LW #3 @ Waukee
4.  Dowling Catholic (2-1), LW #4 vs #5 S.E. Polk
5.  Southeast Polk (2-1), LW #5 @ #4 Dowling Catholic
6.  Ankeny (2-1), LW #7 @ #9 Ankeny Centennial
7.  Iowa City West (3-0), LW #6 @ Bettendorf
8.  Sioux City East (3-0), LW #8 vs Sioux City West (Thur)
9.  Ankeny Centennial (2-1), LW (X) vs #6 Ankeny
10.Cedar Falls (2-1), LW #10 vs Iowa City High
Class 4A
1.  Cedar Rapids Xavier (3-0), LW #1 @ Williamsburg
2.  Pella (3-0), LW #2 vs #3 North Polk
3.  North Polk (3-0), LW #4 @ #3 Pella
4.  Decorah (3-0), LW #5 vs Western Dubuque
5.  Sergeant Bluff-Luton (2-1), LW #7 @ #9 Glenwood
6.  ADM (Adel) (2-1), vs Bondurant-Farrar
7.  Fort Dodge (3-0), LW #6 @ Waterloo West
8.  Gilbert (3-0), LW #10 @ Webster City
9.  Glenwood (3-0), LW (X) vs #5 Sergeant Bluff-Luton
10.Newton (2-1), LW #9 vs Indianola
Class 3A
1.  Clear Lake (3-0), LW #3 @ #7 Nevada
2.  Solon (3-0), LW #4 @ Benton
3.  Bishop Heelan (2-1), LW #1 @ Sioux City North
4.  Mount Vernon (2-1), LW #2 vs Fort Madison
5.  Des Moines Christian (3-0), LW #5 vs Creston
6.  MOC/Floyd Valley (3-0), LW #6 @ Le Mars
7.  Nevada (3-0), LW #9 vs #1 Clear Lake
8.  Wahlert Catholic (2-1), LW #7 @ West Delaware
9.  Algona (2-1), LW #10 vs Waverly-Shell Rock
10.Independence (3-0), LW (X) @ Center Point-Urbana
Class 2A
1.  Kuemper Catholic (3-0), LW #1 vs #9 OABCIG
2.  Van Meter (2-1), LW #5 @ #3 Woodward-Granger
3.  Woodward-Granger (3-0), LW #4 vs #2 Van Meter
4.  Osage (3-0), LW #8 vs North Fayette Valley
5.  PCM (Monroe) (2-1), LW #7 @ Pella Christian
6.  Okoboji (Milford) (3-0), LW (X) @ Spirit Lake
7.  Mid-Prairie (Wellman) (2-1), LW #9 @ Wilton
8.  Boyden-Hull/Rock Valley (2-1), LW (X) @ Central Lyon/George-Little Rock
9.  OABCIG (2-1), LW #2 @ #1 Kuemper Catholic
10.Cherokee (2-1), LW #10 @ Unity Christian
Class 1A
1.  Grundy Center (3-0), LW #1 vs Garner Hayfield Ventura
2.  West Lyon (3-0), LW #2 @ Alta-Aurelia
3.  Regina Catholic (3-0), LW #3 @ Cardinal
4.  South Hardin (3-0), LW #3 vs Eagle Grove
5.  Pleasantville (3-0), LW #7 @ Interstate-35
6.  Treynor (2-1), LW #8 vs Shenandoah
7.  Hinton (2-1), LW (X) vs Ridge View
8.  Underwood (2-1), LW #5 vs Tri-Center
9.  West Marshall (2-1), LW (X) @ Ogden
10.MVAOCOU (3-0), LW (X) @ Lawton-Bronson
Class A
1.  West Hancock (3-0), LW #1 vs BCLUW
2.  Saint Ansgar (3-0), LW #2 vs Newman Catholic
3.  MMCRU (3-0), LW #3 @ Sioux Central
4.  AC/GC (3-0), LW #4 @ Mount Ayr
5.  North Linn (3-0), LW #5 vs Columbus
6.  Woodbury Central (3-0), LW #6 vs IKM-Manning
7.  Wapsie Valley (3-0), LW #7 vs Midland
8.  Maquoketa Valley (2-1), LW #8 @ East Marshall
9.  Madrid (2-1), LW #9 vs Earlham
10.Riverside (Oakland) (2-1), LW #10 @ Southeast Valley
8-Player
1.  Bishop Garrigan (3-0), LW #1 @ St. Edmond
2.  Iowa Valley (4-0), LW #2 vs HLV/TC
3.  Gladbrook-Reinbeck (3-0), LW #3 vs GMG
4.  Woodbine (3-0), LW #6 @ Stanton
5.  Audubon (3-0), LW #7 @ CAM
6.  Montezuma (2-1), LW #4 vs Moravia
7.  Easton Valley (3-0), LW #8 @ Central City
8.  Don Bosco (2-1), LW #9 Idle
9.  Fremont-Mills (2-1), W #5 vs WACO
10.Edgewood-Colesburg (3-0), LW (X) @ Turkey Valley


