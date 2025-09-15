Radio Iowa High School Football Poll 9/15/25

Class 5A
1. Waukee Northwest (3-0), LW #1 @ CR Prairie
2. Iowa City Liberty (3-0), LW #2 @ Johnston
3. WDM Valley (2-1), LW #3 @ Waukee
4. Dowling Catholic (2-1), LW #4 vs #5 S.E. Polk
5. Southeast Polk (2-1), LW #5 @ #4 Dowling Catholic
6. Ankeny (2-1), LW #7 @ #9 Ankeny Centennial
7. Iowa City West (3-0), LW #6 @ Bettendorf
8. Sioux City East (3-0), LW #8 vs Sioux City West (Thur)
9. Ankeny Centennial (2-1), LW (X) vs #6 Ankeny
10.Cedar Falls (2-1), LW #10 vs Iowa City High
Class 4A
1. Cedar Rapids Xavier (3-0), LW #1 @ Williamsburg
2. Pella (3-0), LW #2 vs #3 North Polk
3. North Polk (3-0), LW #4 @ #3 Pella
4. Decorah (3-0), LW #5 vs Western Dubuque
5. Sergeant Bluff-Luton (2-1), LW #7 @ #9 Glenwood
6. ADM (Adel) (2-1), vs Bondurant-Farrar
7. Fort Dodge (3-0), LW #6 @ Waterloo West
8. Gilbert (3-0), LW #10 @ Webster City
9. Glenwood (3-0), LW (X) vs #5 Sergeant Bluff-Luton
10.Newton (2-1), LW #9 vs Indianola
Class 3A
1. Clear Lake (3-0), LW #3 @ #7 Nevada
2. Solon (3-0), LW #4 @ Benton
3. Bishop Heelan (2-1), LW #1 @ Sioux City North
4. Mount Vernon (2-1), LW #2 vs Fort Madison
5. Des Moines Christian (3-0), LW #5 vs Creston
6. MOC/Floyd Valley (3-0), LW #6 @ Le Mars
7. Nevada (3-0), LW #9 vs #1 Clear Lake
8. Wahlert Catholic (2-1), LW #7 @ West Delaware
9. Algona (2-1), LW #10 vs Waverly-Shell Rock
10.Independence (3-0), LW (X) @ Center Point-Urbana
Class 2A
1. Kuemper Catholic (3-0), LW #1 vs #9 OABCIG
2. Van Meter (2-1), LW #5 @ #3 Woodward-Granger
3. Woodward-Granger (3-0), LW #4 vs #2 Van Meter
4. Osage (3-0), LW #8 vs North Fayette Valley
5. PCM (Monroe) (2-1), LW #7 @ Pella Christian
6. Okoboji (Milford) (3-0), LW (X) @ Spirit Lake
7. Mid-Prairie (Wellman) (2-1), LW #9 @ Wilton
8. Boyden-Hull/Rock Valley (2-1), LW (X) @ Central Lyon/George-Little Rock
9. OABCIG (2-1), LW #2 @ #1 Kuemper Catholic
10.Cherokee (2-1), LW #10 @ Unity Christian
Class 1A
1. Grundy Center (3-0), LW #1 vs Garner Hayfield Ventura
2. West Lyon (3-0), LW #2 @ Alta-Aurelia
3. Regina Catholic (3-0), LW #3 @ Cardinal
4. South Hardin (3-0), LW #3 vs Eagle Grove
5. Pleasantville (3-0), LW #7 @ Interstate-35
6. Treynor (2-1), LW #8 vs Shenandoah
7. Hinton (2-1), LW (X) vs Ridge View
8. Underwood (2-1), LW #5 vs Tri-Center
9. West Marshall (2-1), LW (X) @ Ogden
10.MVAOCOU (3-0), LW (X) @ Lawton-Bronson
Class A
1. West Hancock (3-0), LW #1 vs BCLUW
2. Saint Ansgar (3-0), LW #2 vs Newman Catholic
3. MMCRU (3-0), LW #3 @ Sioux Central
4. AC/GC (3-0), LW #4 @ Mount Ayr
5. North Linn (3-0), LW #5 vs Columbus
6. Woodbury Central (3-0), LW #6 vs IKM-Manning
7. Wapsie Valley (3-0), LW #7 vs Midland
8. Maquoketa Valley (2-1), LW #8 @ East Marshall
9. Madrid (2-1), LW #9 vs Earlham
10.Riverside (Oakland) (2-1), LW #10 @ Southeast Valley
8-Player
1. Bishop Garrigan (3-0), LW #1 @ St. Edmond
2. Iowa Valley (4-0), LW #2 vs HLV/TC
3. Gladbrook-Reinbeck (3-0), LW #3 vs GMG
4. Woodbine (3-0), LW #6 @ Stanton
5. Audubon (3-0), LW #7 @ CAM
6. Montezuma (2-1), LW #4 vs Moravia
7. Easton Valley (3-0), LW #8 @ Central City
8. Don Bosco (2-1), LW #9 Idle
9. Fremont-Mills (2-1), W #5 vs WACO
10.Edgewood-Colesburg (3-0), LW (X) @ Turkey Valley