Radio Iowa High School Football Poll 9/22/25

Class 5A

1. Waukee Northwest (4-0), LW #1 vs DSM East

2. WDM Valley (3-1), LW #3 @ Indianola

3. Dowling Catholic (3-1), LW #4 vs Waterloo West

4. Iowa City West (4-0), LW #7 vs #8 Liberty

5. Ankeny (3-1), LW #6 vs #6 Sioux City East

6. Sioux City East (4-0), LW #8 @ #5 Ankeny

7. Johnston (3-1), LW (X) @ CB Abe Lincoln

8. Iowa City Liberty (3-1), LW #2 @ #4 Iowa City West

9. Cedar Falls (3-1), LW #10 vs Dubuque Hempstead

10.Southeast Polk (2-2), LW #5 vs Ottumwa

Class 4A

1. Cedar Rapids Xavier (4-0), LW #1 @ CR Washington

2. Pella (4-0), LW #2 @ Marion

3. Sergeant Bluff-Luton (3-1), LW #5 @ #6 Fort Dodge

4. North Polk (3-1), LW #3 vs Ballard

5. ADM (Adel) (3-1), LW #6 vs Boone

6. Fort Dodge (4-0), LW #7 vs #3 Sergeant Bluff-Luton

7. Gilbert (4-0), LW #8 @ Bondurant-Farrar

8. Newton (3-1), LW #10 vs Oskaloosa

9. Decorah (3-1), LW #4 @ Waterloo East

10.Glenwood (3-1), LW #9 @ Lewis Central

Class 3A

1. Clear Lake (4-0), LW #1 @ #7 Independence

2. Solon (4-0), LW #2 @ Fairfield

3. Bishop Heelan (3-1), LW #3 @ #10 Sioux Center

4. Mount Vernon (3-1), LW #4 @ Maquoketa

5. Des Moines Christian (4-0), LW #5 vs Williamsburg

6. Algona (3-1), LW #9 @ MOC-Floyd Valley

7. Independence (4-0), LW #10 vs #1 Clear Lake

8. West Delaware (4-0), LW (X) @ Iowa Falls-Alden

9. Nevada (3-1), LW #7 vs Winterset

10.Sioux Center (4-0), LW (X) vs #3 Bishop Heelan

Class 2A

1. Kuemper Catholic (4-0), LW #1 @ Southeast Valley

2. Van Meter (3-1), LW #2 @ Clarinda

3. Osage (4-0), LW #4 @ New Hampton

4. PCM (Monroe) (3-1), LW #5 @ South Tama

5. Okoboji (Milford) (4-0), LW #6 vs Estherville Lincoln Central

6. Mid-Prairie (Wellman) (3-1), LW #7 vs West Liberty

7. Boyden-Hull/Rock Valley (3-1), LW #8 @ Sheldon

8. Woodward-Granger (3-1), LW #3 vs Grand View Christian

9. Centerville (4-0), LW (X) vs Pella Christian

10.Alburnett (3-1), LW (X) vs West Branch

Class 1A

1. Grundy Center (4-0), LW #1 @ #10 Clarion-Goldfield-Dows

2. West Lyon (4-0), LW #2 vs Hinton

3. Regina Catholic (4-0), LW vs Durant

4. South Hardin (4-0), LW @ Garner Hayfield Ventura

5. Treynor (3-1), LW #6 @ #6 Underwood

6. Underwood (3-1), LW #8 vs #5 Treynor

7. West Marshall (3-1), LW #9 vs Pleasantville

8. Lawton-Bronson (3-1), LW (X) @ Ridge View

9. Union (4-0), LW (X) vs Jesup

10.Carion-Goldfield-Dows (3-1), LW (X) vs #1 Grundy Center

Class A

1. West Hancock (4-0), LW #1 @ Lake Mills

2. Saint Ansgar (4-0), LW #2 @ Nashua-Plainfield

3. MMCRU (4-0), LW #3 vs Sibley-Ocheyedan

4. AC/GC (4-0), LW #4 @ #9 Madrid

5. North Linn (5-0), LW @ East Buchanan

6. Woodbury Central (4-0), LW #6 vs Gehlen Catholic

7. Wapsie Valley (4-0), LW #7 @ #8 Maquoketa Valley

8. Maquoketa Valley (3-1), LW #8 vs #7 Wapsie Valley

9. Madrid (3-1), LW #9 vs #4 AC/GC

10.Riverside (Oakland) (3-1), LW #10 vs Nodaway Valley

8-Player

1. Bishop Garrigan (4-0), LW #1 vs Turkey Valley

2. Iowa Valley (5-0), LW #2 @ Winfield-Mount Union (Thurs)

3. Gladbrook-Reinbeck (4-0), LW #3 @ #8 Don Bosco

4. Woodbine (4-0), LW #4 @ East Mills

5. Audubon (4-0), LW #5 @ #9 Fremont-Mills

6. Montezuma (3-1), LW #6 @ S.E. Warren

7. Easton Valley (4-0), LW #7 @ HLV/TC

8. Don Bosco (2-1), LW #8 vs #3 Gladbrook-Reinbeck

9. Fremont-Mills (3-1), LW #9 vs #5 Audubon

10.Edgewood-Colesburg (4-0), LW #10 vs Central City