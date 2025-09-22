Radio Iowa High School Football Poll 9/22/25

Class 5A
1. Waukee Northwest (4-0), LW #1 vs DSM East
2. WDM Valley (3-1), LW #3 @ Indianola
3. Dowling Catholic (3-1), LW #4 vs Waterloo West
4. Iowa City West (4-0), LW #7 vs #8 Liberty
5. Ankeny (3-1), LW #6 vs #6 Sioux City East
6. Sioux City East (4-0), LW #8 @ #5 Ankeny
7. Johnston (3-1), LW (X) @ CB Abe Lincoln
8. Iowa City Liberty (3-1), LW #2 @ #4 Iowa City West
9. Cedar Falls (3-1), LW #10 vs Dubuque Hempstead
10.Southeast Polk (2-2), LW #5 vs Ottumwa
Class 4A
1. Cedar Rapids Xavier (4-0), LW #1 @ CR Washington
2. Pella (4-0), LW #2 @ Marion
3. Sergeant Bluff-Luton (3-1), LW #5 @ #6 Fort Dodge
4. North Polk (3-1), LW #3 vs Ballard
5. ADM (Adel) (3-1), LW #6 vs Boone
6. Fort Dodge (4-0), LW #7 vs #3 Sergeant Bluff-Luton
7. Gilbert (4-0), LW #8 @ Bondurant-Farrar
8. Newton (3-1), LW #10 vs Oskaloosa
9. Decorah (3-1), LW #4 @ Waterloo East
10.Glenwood (3-1), LW #9 @ Lewis Central
Class 3A
1. Clear Lake (4-0), LW #1 @ #7 Independence
2. Solon (4-0), LW #2 @ Fairfield
3. Bishop Heelan (3-1), LW #3 @ #10 Sioux Center
4. Mount Vernon (3-1), LW #4 @ Maquoketa
5. Des Moines Christian (4-0), LW #5 vs Williamsburg
6. Algona (3-1), LW #9 @ MOC-Floyd Valley
7. Independence (4-0), LW #10 vs #1 Clear Lake
8. West Delaware (4-0), LW (X) @ Iowa Falls-Alden
9. Nevada (3-1), LW #7 vs Winterset
10.Sioux Center (4-0), LW (X) vs #3 Bishop Heelan
Class 2A
1. Kuemper Catholic (4-0), LW #1 @ Southeast Valley
2. Van Meter (3-1), LW #2 @ Clarinda
3. Osage (4-0), LW #4 @ New Hampton
4. PCM (Monroe) (3-1), LW #5 @ South Tama
5. Okoboji (Milford) (4-0), LW #6 vs Estherville Lincoln Central
6. Mid-Prairie (Wellman) (3-1), LW #7 vs West Liberty
7. Boyden-Hull/Rock Valley (3-1), LW #8 @ Sheldon
8. Woodward-Granger (3-1), LW #3 vs Grand View Christian
9. Centerville (4-0), LW (X) vs Pella Christian
10.Alburnett (3-1), LW (X) vs West Branch
Class 1A
1. Grundy Center (4-0), LW #1 @ #10 Clarion-Goldfield-Dows
2. West Lyon (4-0), LW #2 vs Hinton
3. Regina Catholic (4-0), LW vs Durant
4. South Hardin (4-0), LW @ Garner Hayfield Ventura
5. Treynor (3-1), LW #6 @ #6 Underwood
6. Underwood (3-1), LW #8 vs #5 Treynor
7. West Marshall (3-1), LW #9 vs Pleasantville
8. Lawton-Bronson (3-1), LW (X) @ Ridge View
9. Union (4-0), LW (X) vs Jesup
10.Carion-Goldfield-Dows (3-1), LW (X) vs #1 Grundy Center
Class A
1. West Hancock (4-0), LW #1 @ Lake Mills
2. Saint Ansgar (4-0), LW #2 @ Nashua-Plainfield
3. MMCRU (4-0), LW #3 vs Sibley-Ocheyedan
4. AC/GC (4-0), LW #4 @ #9 Madrid
5. North Linn (5-0), LW @ East Buchanan
6. Woodbury Central (4-0), LW #6 vs Gehlen Catholic
7. Wapsie Valley (4-0), LW #7 @ #8 Maquoketa Valley
8. Maquoketa Valley (3-1), LW #8 vs #7 Wapsie Valley
9. Madrid (3-1), LW #9 vs #4 AC/GC
10.Riverside (Oakland) (3-1), LW #10 vs Nodaway Valley
8-Player
1. Bishop Garrigan (4-0), LW #1 vs Turkey Valley
2. Iowa Valley (5-0), LW #2 @ Winfield-Mount Union (Thurs)
3. Gladbrook-Reinbeck (4-0), LW #3 @ #8 Don Bosco
4. Woodbine (4-0), LW #4 @ East Mills
5. Audubon (4-0), LW #5 @ #9 Fremont-Mills
6. Montezuma (3-1), LW #6 @ S.E. Warren
7. Easton Valley (4-0), LW #7 @ HLV/TC
8. Don Bosco (2-1), LW #8 vs #3 Gladbrook-Reinbeck
9. Fremont-Mills (3-1), LW #9 vs #5 Audubon
10.Edgewood-Colesburg (4-0), LW #10 vs Central City