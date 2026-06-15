Radio Iowa/Baseball Coaches Association High School Poll 6/15/26

by | Jun 15, 2026

Radio Iowa Baseball Poll
Class 4A
1.  Sioux City East (22-1), LW #1
2.  Indianola (15-1), LW #2
3.  Cedar Rapids Prairie (16-2), LW #3
4.  Pleasant Valley (13-2), LW #6
5.  Cedar Rapids Kennedy (15-4), LW #7
6.  Urbandale (16-5), LW #8
7.  Waukee (13-5), LW (X)
8.  Cedar Falls (11-4), LW #5
9.  Fort Dodge (19-4), LW #10
10.WDM Valley (10-7), (X)
Class 3A
1.  Dubuque Wahlert (17-2), LW #1
2.  Marion (14-1), LW #3
3.  MOC-Floyd Valley (11-3), LW #3
4.  Saydel (12-3), LW #7
5.  Solon (10-2), LW #9
6.  Carlisle (10-5), LW #4
7.  Sioux City Heelan (15-7), LW #5
8.  Western Dubuque (10-5), LW #8
9.  Ballard (11-4), LW #6
10.Cedar Rapids Xavier (10-9), LW #10
Class 2A
1.  Pleasantville (15-1), LW #1
2.  Roland Story (19-1), LW #2
3.  Iowa City Regina (14-1), LW #3
4.  West Lyon (11-0), LW #4
5.  Dyersville Beckman (15-4), LW #5
6.  Cascade (12-1), LW #7
7.  Grundy Center (8-1), LW #6
8.  Unity Christian (12-7), LW #8
9.  New Hampton (14-1), LW #9
10.Bellevue Marquette (13-2), LW #10
Class 1A
1.  Coon Rapids-Bayard (14-1), LW #2
2.  Martensdale-St. Mary’s (15-3), LW #1
3.  Saint Ansgar (12-2), LW #3
4.  Mason City Newman (14-5), LW #5
5.  South Winneshiek (11-0), LW #4
6.  Sigourney (11-1), LW #6
7.  East Buchanan (10-3), LW #8
8.  North Linn (9-3), LW #10
9.  LeMars Gehlen (14-3), LW (X)
10.Ankeny Christian (15-1), LW #7
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Radio Iowa