Radio Iowa/Baseball Coaches Association High School Poll 6-22-26

Class 4A
1. Sioux City East (28-1), LW #1
2. Indianola (19-2), LW #2
3. Cedar Rapids Prairie (19-3), LW #3
4. Cedar Rapids Kennedy (19-4), LW #5
5. Waukee (16-6),LW #7
6. Pleasant Valley (17-5), LW #4
7. Urbandale (18-7), LW #6
8. Cedar Falls (14-6), LW #8
9. Fort Dodge (23-5), LW #9
10.Waukee Northwest (15-8), LW (X)
Class 3A
1. Dubuque Wahlert (21-2), LW #1
2. MOC-Floyd Valley (16-3), LW #3
3. Solon (13-2), LW #5
4. Marion (17-4), LW #2
5. Western Dubuque (13-6), LW #8
6. Carlisle (13-7), LW #6
7. Cedar Rapids Xavier (14-10), LW #10
8. Sioux City Heelan (18-9), LW #7
9. Saydel (14-7), LW #4
10.Ballard (14-6), LW #9
Class 2A
1. Pleasantville (20-1), LW #1
2. Roland Story (24-1), LW #2
3. Iowa City Regina (18-1), LW #3
4. West Lyon (14-0), LW #4
5. Cascade (15-1), LW #6
6. Dyersville Beckman (16-6), LW #5
7. Unity Christian (15-9), LW #8
8. Grundy Center (11-2), LW #7
9. Carroll Kuemper (16-4), LW (X)
10.Underwood (14-2), LW (X)
Class 1A
1. Coon Rapids-Bayard (17-2), LW #1
2. Martensdale-St. Marys (19-3), LW #2
3. Saint Ansgar (16-2), LW #3
4. Mason City Newman (18-5), LW #4
5. South Winneshiek (16-0), LW #5
6. Sigourney (14-2), LW #6
7. East Buchanan (13-4), LW #7
8. North Linn (14-4), LW #8
9. Lynnville-Sully (16-2), LW (X)
10.Remsen St. Mary’s (13-5), LW (X)