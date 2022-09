Radio Iowa High School Football Poll 9/19/22

Class 5A

1. Pleasant Valley (4-0), LW #2 vs Davenport North

2. Dowling Catholic (3-1), LW #3 @ CB Abe Lincoln

3. Ankeny (3-1), LW #5 @ DSM Roosevelt

4. Cedar Rapids Kennedy (4-0), LW #4 @ #10 Dubuque Senior

5. Southeast Polk (3-1), LW #1 @ Waterloo West

6. Sioux City East (5-0), LW #7 @ Centennial

7. Cedar Rapids Prairie (3-1), LW #9 vs Ottumwa

8. Urbandale (3-1), LW #10 @ DSM East

9. Iowa City West (3-1), LW (X) vs Iowa City High

10.Dubuque Senior (3-1), LW (X) vs #4 CR Kennedy

Class 4A

1. Lewis Central (5-0), LW #1 vs CB Thomas Jefferson

2. Cedar Rapids Xavier (4-0), LW #2 @ CR Washington

3. Waverly-Shell Rock (4-0), LW #3 vs Waterloo East

4. Bondurant-Farrar (4-0), LW #6 @ #5 Carlisle

5. Carlisle (3-1), LW #7 vs #4 Bondurant-Farrar

6. North Scott (3-1), LW #5 @ #9 Liberty

7. Indianola (3-1), LW #4 @ Perry

8. Norwalk (3-1), LW #8 vs Boone

9. Iowa City Liberty (3-1), LW #9 vs #6 North Scott

10.Spencer (3-1), LW #10 vs Denison-Schleswig

Class 3A

1. Harlan (3-1), LW #1 @ Saydel

2. Humboldt (4-0), LW #2 @ Ballard

3. Mount Vernon (4-0), LW #3 @ Benton

4. ADM (Adel) (4-0), LW #4 @ Atlantic

5. North Polk (3-1), LW #7 vs Algona

6. Nevada (3-1), LW #8 @ Gilbert

7. Creston (4-0), LW (X) vs Knoxville

8. MOC-Floyd Valley (3-1), LW #6 vs Sioux City Heelan

9. Solon (2-2), LW (X) @ West Burlington

10.Central DeWitt (3-1), LW #5 vs Assumption

Class 2A

1. Williamsburg (4-0), LW #1 vs Centerville

2. Central Lyon/George-Little Rock (4-0), LW #2 @ Cherokee

3. OABCIG (4-0), LW #3 @ #5 Spirit Lake

4. West Marshall (4-0), LW #4 @ Iowa Falls-Alden

5. Spirit Lake (4-0), LW #6 vs #3 OABCIG

6. New Hampton (4-0), LW #8 @ #9 Crestwood

7. Dubuque Wahlert (3-1), LW #7 vs North Fayette Valley

8. Red Oak (4-0), LW #9 @ DSM Christian

9. Crestwood (3-1), LW (X) vs #6 New Hampton

10.West Lyon (2-2), LW #10 vs Sheldon

Class 1A

1. Van Meter (3-1), LW #1 vs West Central Valley

2. Pella Christian (4-0), LW #4 @ Sigourney-Keota

3. Underwood (4-1), LW #3 vs MVAOCOU

4. West Branch (4-0), LW #5 vs #10 Mediapolis

5. West Sioux (3-1), LW (3-1), LW #6 @ #9 Western Cristian

6. Dike-New Hartford (3-1), LW #7 @ East Marshall

7. Aplington-Parkersburg (4-0), LW #8 @ South Hardin

8. Dyersville Beckman (3-1), LW #2 vs Postville

9. Western Christian (3-1), LW #10 vs #5 West Sioux

10.Mediapolis (4-0), LW (X) @ #4 West Branch

Class A

1. West Hancock (4-0), LW #1 vs North Union

2. Lynnville-Sully (4-0), LW #2 @ Madrid

3. Grundy Center (4-0), LW #3 vs AGWSR

4. Woodbury Central (4-0), LW #4 vs Lawton-Bronson

5. HSM (Hartley) (3-1), LW #5 @ Alta-Aurelia

6. AHSTW (Avoca) (4-0), LW (X) @ Riverside

7. North Linn (3-1), LW #8 @ South Winneshiek

8. East Buchanan (3-1), LW #9 vs Maquoketa Valley

9. Columbus Junction (4-0), LW (X) @ Pekin

10.Alburnett (3-1), LW #7 @ Highland

8-Player

1. Remsen St. Mary’s (4-0), LW #1 @ St Edmond

2. WACO (5-0), LW #2 vs New London

3. Don Bosco (4-0), LW #3 vs Dunkerton

4. Easton Valley (3-1), LW #4 @ #10 Central City

5. Newell-Fonda (4-0), LW #5 @ Kingsley-Pierson

6. Gladbrook-Reinbeck (4-0), LW #6 vs GMG

7. Lenox (4-0), LW #7 vs Stanton

8. Baxter (4-0), LW #8 @ BGM

9. GTRA (4-0), LW #9 vs West Bend-Mallard

10.Central City (4-0), LW (X) vs #4 Easton Valley